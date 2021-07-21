Ядерный дротик: Для чего новейший комплекс С-500 вооружили сверхсекретной ракетой Система уже прошла первые испытания и в ближайшее время может встать на боевое дежурство. 20 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Удар своими силами

20 июля Минобороны России опубликовало кадры испытаний комплекса С-500 "Прометей" на полигоне Капустин Яр. Подробностей относительно тестовой стрельбы ведомство не раскрыло. В коротком заявлении военные лишь сообщили, что новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. После коротких сообщений Минобороны в дело вступили военные эксперты. Изучив записи испытательного пуска, специалисты по системам ПВО пришли к выводу, что комплекс С-500 "Прометей" вооружили принципиально новыми ракетами, которые никогда не использовали в российских системах ПВО.

Подполковник запаса командир дивизиона ПВО С-300ПС Олег Гончар пояснил: с новой системой речь идёт о перехвате высокоскоростных целей, которые двигаются значительно быстрее самолётов и принятых на вооружение ракет.

Из того, что видно на кадрах, можно сделать один вывод: это оружие создавалось с запасом на много лет вперёд. У ракет комплексов С-300 и С-400 есть одна особенность: они ограничены по скорости полёта и на участке разгона активно "дымят". Этот шлейф оставляет ускоритель. Он нужен для того, чтобы боеприпас набрал максимальную скорость и гарантированно достал до цели. В случае с "Прометеем" ситуация другая: время работы ускорителя минимальное и дальше ракета на собственном двигателе улетает к цели. Это значит, что в двигателе ракеты больше топлива, чем в ускорителе, боеприпас линейно разгоняется на всей траектории полёта к моменту перехвата Олег Гончар Подполковник запаса командир дивизиона ПВО С-300ПС

Гиперзвуковой дротик

Известно, что радиус поражения ракет С-500 составляет около 600 километров. Система способна обнаружить и одновременно поразить до десяти целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду — 25 тысяч километров в час. Этого удалось добиться с помощью применения уникальной ракеты. Боекомплект С-500 состоит из ракет 40Н6М (они нужны, чтобы сбивать "классические" цели на дальности около 600 километров) и гиперзвуковых ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Последние считаются совершенно секретными, и военные официально не заявляли, что именно они использовались в июльских стрельбах. У этих ракет сразу несколько особенностей. Первая и одна из ключевых — унификация с системой противоракетной обороны "Амур".

Однако именно 77Н6-Н считается перспективной ракетой для нового комплекса на следующие 15 лет. Её главный секрет раскроют не скоро, однако специалисты считают, что набирать скорость ей позволяет уникальный твёрдотопливный ускоритель, который работает всего три-пять секунд после отделения ракеты из пускового контейнера. Противоракета 77Н6-Н применяется для заатмосферного перехвата баллистических ракет и поражает боевые блоки на высоте до 165 километров. Работать на такой высоте не может ни один из зарубежных комплексов ПВО, даже у американских противоракет Standart Missile характеристики скромнее. Если цель находится ещё дальше, то в дело вступает ракета 77Н6-Н1 с ядерной боеголовкой малой мощности. Подрыва ракеты достаточно, чтобы вывести из строя группу целей в ближнем космосе, например разведывательные спутники или орбитальный корабль с ядерным зарядом.

Активно маневрировать ей помогает новая система стабилизации в полёте. Конструктивно 77Н6 отличается от предшественников более внушительным оперением и системой управления полётом, которая корректирует ракету на подлёте к цели. За характерный внешний вид она и получила своё прозвище "дротик" — в честь острого метательного оружия.

Ракета последнего шанса

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Другая особенность "Прометея", из-за которой испытания комплекса даже пришлось переносить, — способность "подключаться" к системе предупреждения о ракетном нападении. Технических подробностей не сообщается, однако собеседник Лайфа отмечает: всё происходит в считаные секунды. СПРН, которая состоит из станций дальнего обнаружения, находит "объект" и сразу просчитывает его курс. Если есть угроза, то в дело включается центр контроля космического пространства, а ближайшие к месту подлёта "Прометеи" переводятся в режим максимальной боеготовности. Как только ракета вероятного противника входит в зону поражения, через доли секунды в её сторону отправляются несколько ракет комплекса С-500.

Подобной системы пока нет ни в одной зарубежной стране. Даже в США, где система ПРО считается символом надёжности и гордостью местной оборонки, механизм работает заметно медленнее, а противоракеты SM-6 не предназначены для уничтожения гиперзвуковых целей, способных маневрировать на максимальной скорости. Начало серийных поставок комплекса С-500 "Прометей" запланировано на текущий год. Первыми на вооружение новый комплекс получат войска ПВО Центрального промышленного района, который прикрывает Москву и область. Затем "Прометеями" укомплектуют остальные полки ПВО. Особое внимание уделяется северному направлению: арктический дивизион С-500, по словам собеседника Лайфа, пройдёт испытания до конца 2021 года. После этого военным руководством страны может быть принято решение о постоянном размещении этих комплексов на северных рубежах страны.

Авторы Сергей Андреев