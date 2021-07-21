Почему Эвелина Блёданс может рубить правду-матку и быть дерзкой
История жизни самой сексапильной медсестры, воспитывающей особенного ребёнка.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Пока одни гадают, кто тот "известный режиссёр", который упёрся в её бок "чем-то твёрдым", другие припоминают актрисе её бурное прошлое. Заявление Эвелины Блёданс в "Прямом эфире" Андрея Малахова многие восприняли неоднозначно. Но если взглянуть немного глубже, то становится ясно: у неё своя игра, в которой нет места хайпу ради хайпа. Впрочем, и жертва из неё если и получается, то только за счёт той цены, которую она заплатила за все свои ошибки.
Удиви меня!
Её история жизни действительно полна ярких событий и мужского внимания.
Мне было восемнадцать с половиной лет. Я была студенткой театрального института. Очень известный режиссёр пригласил на пробы, на главную роль в большом фильме... Позже, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошёл ко мне со словами: "Ну да, всё хорошо. А теперь удиви меня!" Что-то твёрдое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу
Бурная южная юность
Она всегда была оторвой. Юность в Ялте — это вино, минимум одежды и максимум свободы. Ей было 15, когда она научилась пить водку без закуски. На таком раже её просто не мог обойти стороной самый желанный холостяк тех мест — сын Софии Ротару.
Руслан был мажором, типичным мажором. И стильные вещи, и дорогая машина, на которой он так умело выступал. Но мы были слишком юными, ничего не могли себе позволить, кроме каких-то поцелуев
Попытка быть серьёзной
Тогда Эвелина Блёданс (кстати, это её реальная фамилия, а не псевдоним, как до сих пор думают многие) приняла решение ехать в Ленинград и поступать на актёрский факультет ЛГИТМиКа. Там она и познакомилась с будущим мужем Юрием Стыцковским. Перед этим была ещё яркая интрижка с Максимом Леоновым, но это увлечение быстро прошло — Эвелине захотелось чего-то серьёзного. Стыцковский был интеллигентным молодым человеком из правильной семьи, его, наоборот, тянуло на что-то более "остренькое".
Я тогда училась пить водку без закуски и предложила Юре закусить поцелуем. Выпила "Столичной" из горла и "закусила" Стыцковским... Ну как было не влюбиться в него, у него всегда были идеально белые носки, и он читал толстые книги, обучался режиссуре... Он всегда хотел, чтобы я стала умной, чтобы я была образованной, чтобы я была очень серьёзной артисткой, но жизнь вывела меня на клоунскую колею, я постоянно хотела кривляться, скакать, попой вертеть...
Эвелина забеременела. Это был желанный ребёнок, но случилась трагедия. Однажды она возвращалась домой через парк, где на неё напали неизвестные.
Может быть, они и не хотели сделать мне ничего плохого, но когда я увидела нож, я перепугалась, это был нервный срыв, из-за которого и случился выкидыш
Тогда Эвелина обвинила в произошедшем своего мужа. Потому что не был рядом. Сегодня она об этом сожалеет, а тогда из-за этого разрушила их брак.
Легко обвинить и вычеркнуть из жизни человека. Мы можем... Ну, такой сучизм, он у многих женщин есть... У меня есть сучизм, я это осознаю. Мне очень стыдно, правда. Я считаю, что, может быть, даже сломала жизнь человеку, потому что он очень меня любил и он был уверен, что я проживу с ним всю жизнь
Красиво жить...
Фото © Instagram / bledans
Второй муж Дмитрий — типичный бизнесмен в малиновом пиджаке, таких тогда называли "новыми русскими". Эвелина сегодня говорит, что не знала, чем он занимался, но знала, что он "бандитствует". Сейчас он живёт в Израиле с их сыном Николаем, которому уже 27 лет.
Он как раз хотел заполучить ту самую медсестру, и он её заполучил... Потому что так красиво за мной ухаживал. Мне так хотелось красивых ухаживаний, всего красивого, дорогого... На третий день он пришёл к моей маме с букетом и сказал, что хочет на мне жениться
Сёмин и Семён
Фото © Instagram / semensemin
С ним Эвелина разошлась через семь лет. Он уже жил в Израиле, а у неё на горизонте появился Александр Сёмин, который был младше Блёданс на 13 лет. В 2012 году у них родился сын, которого назвали Семёном. Сегодня это, пожалуй, самый известный ребёнок в России с синдромом Дауна. На него подписано 210 тысяч пользователей "Инстаграма". Для Эвелины это стало главным испытанием в её жизни и вместе с тем главным подарком. Она развелась с отцом Семёна, но считает себя счастливой, пусть и говорит это сквозь слёзы.
Да это же мой ангел-хранитель, ангел-целитель! Вы бы видели эти глаза, эти счастливые глаза, полные любви, которыми он на меня смотрит!
С отцом Семёна Эвелина Блёданс в итоге тоже развелась. Сейчас у Александра Сёмина другая семья, есть дочь, но и Семёна он не оставляет. По признанию самой Эвелины, он прекрасный отец для своего сына. Недавно Блёданс выступила с исповедью на нескольких федеральных телеканалах. Она раскаивается за все свои ошибки, из-за которых осталась одна. Но винить себя она тоже не собирается, так как это для неё слишком большая роскошь. Сейчас она находится под наблюдением в онкологическом центре на Каширском шоссе в Москве.
Понимаете, я не хочу умирать. Потому что, если я буду себя всё время винить, меня сожрёт рак. Я и так на какой-то грани нахожусь, на Каширку езжу постоянно, я не хочу умирать, я хочу жить, у меня есть ещё много жизненных сил, которые мне ещё есть на что потратить
Удивительно, как в свои 52 Эвелина Блёданс умеет привлечь внимание. Кажется, что образ сексуальной медсестры из "Маски-шоу" закрепился за ней навсегда. Её история жизни действительно полна событий, мягко говоря, далёких от целомудрия, но осуждать эту женщину не стоит хотя бы потому, что она ответила и до сих пор отвечает за каждую свою ошибку. Причём она делает это дерзко и с любовью.