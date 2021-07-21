Почему Эвелина Блёданс может рубить правду-матку и быть дерзкой История жизни самой сексапильной медсестры, воспитывающей особенного ребёнка. 20 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пока одни гадают, кто тот "известный режиссёр", который упёрся в её бок "чем-то твёрдым", другие припоминают актрисе её бурное прошлое. Заявление Эвелины Блёданс в "Прямом эфире" Андрея Малахова многие восприняли неоднозначно. Но если взглянуть немного глубже, то становится ясно: у неё своя игра, в которой нет места хайпу ради хайпа. Впрочем, и жертва из неё если и получается, то только за счёт той цены, которую она заплатила за все свои ошибки.

Удиви меня!

Кадр из видео © YouTube / Россия 1

Её история жизни действительно полна ярких событий и мужского внимания.

Мне было восемнадцать с половиной лет. Я была студенткой театрального института. Очень известный режиссёр пригласил на пробы, на главную роль в большом фильме... Позже, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошёл ко мне со словами: "Ну да, всё хорошо. А теперь удиви меня!" Что-то твёрдое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу Эвелина Блёданс

Бурная южная юность

Кадр из видео © YouTube / Россия 1

Она всегда была оторвой. Юность в Ялте — это вино, минимум одежды и максимум свободы. Ей было 15, когда она научилась пить водку без закуски. На таком раже её просто не мог обойти стороной самый желанный холостяк тех мест — сын Софии Ротару.

Руслан был мажором, типичным мажором. И стильные вещи, и дорогая машина, на которой он так умело выступал. Но мы были слишком юными, ничего не могли себе позволить, кроме каких-то поцелуев Эвелина Блёданс

Попытка быть серьёзной

Кадр из видео © YouTube / Россия 1

Тогда Эвелина Блёданс (кстати, это её реальная фамилия, а не псевдоним, как до сих пор думают многие) приняла решение ехать в Ленинград и поступать на актёрский факультет ЛГИТМиКа. Там она и познакомилась с будущим мужем Юрием Стыцковским. Перед этим была ещё яркая интрижка с Максимом Леоновым, но это увлечение быстро прошло — Эвелине захотелось чего-то серьёзного. Стыцковский был интеллигентным молодым человеком из правильной семьи, его, наоборот, тянуло на что-то более "остренькое".

Я тогда училась пить водку без закуски и предложила Юре закусить поцелуем. Выпила "Столичной" из горла и "закусила" Стыцковским... Ну как было не влюбиться в него, у него всегда были идеально белые носки, и он читал толстые книги, обучался режиссуре... Он всегда хотел, чтобы я стала умной, чтобы я была образованной, чтобы я была очень серьёзной артисткой, но жизнь вывела меня на клоунскую колею, я постоянно хотела кривляться, скакать, попой вертеть... Эвелина Блёданс

Эвелина забеременела. Это был желанный ребёнок, но случилась трагедия. Однажды она возвращалась домой через парк, где на неё напали неизвестные.

Может быть, они и не хотели сделать мне ничего плохого, но когда я увидела нож, я перепугалась, это был нервный срыв, из-за которого и случился выкидыш Эвелина Блёданс

Тогда Эвелина обвинила в произошедшем своего мужа. Потому что не был рядом. Сегодня она об этом сожалеет, а тогда из-за этого разрушила их брак.

Легко обвинить и вычеркнуть из жизни человека. Мы можем... Ну, такой сучизм, он у многих женщин есть... У меня есть сучизм, я это осознаю. Мне очень стыдно, правда. Я считаю, что, может быть, даже сломала жизнь человеку, потому что он очень меня любил и он был уверен, что я проживу с ним всю жизнь Эвелина Блёданс

Красиво жить...

Фото © Instagram / bledans

Второй муж Дмитрий — типичный бизнесмен в малиновом пиджаке, таких тогда называли "новыми русскими". Эвелина сегодня говорит, что не знала, чем он занимался, но знала, что он "бандитствует". Сейчас он живёт в Израиле с их сыном Николаем, которому уже 27 лет.

Он как раз хотел заполучить ту самую медсестру, и он её заполучил... Потому что так красиво за мной ухаживал. Мне так хотелось красивых ухаживаний, всего красивого, дорогого... На третий день он пришёл к моей маме с букетом и сказал, что хочет на мне жениться Эвелина Блёданс

Сёмин и Семён

Фото © Instagram / semensemin

С ним Эвелина разошлась через семь лет. Он уже жил в Израиле, а у неё на горизонте появился Александр Сёмин, который был младше Блёданс на 13 лет. В 2012 году у них родился сын, которого назвали Семёном. Сегодня это, пожалуй, самый известный ребёнок в России с синдромом Дауна. На него подписано 210 тысяч пользователей "Инстаграма". Для Эвелины это стало главным испытанием в её жизни и вместе с тем главным подарком. Она развелась с отцом Семёна, но считает себя счастливой, пусть и говорит это сквозь слёзы.

Да это же мой ангел-хранитель, ангел-целитель! Вы бы видели эти глаза, эти счастливые глаза, полные любви, которыми он на меня смотрит! Эвелина Блёданс

С отцом Семёна Эвелина Блёданс в итоге тоже развелась. Сейчас у Александра Сёмина другая семья, есть дочь, но и Семёна он не оставляет. По признанию самой Эвелины, он прекрасный отец для своего сына. Недавно Блёданс выступила с исповедью на нескольких федеральных телеканалах. Она раскаивается за все свои ошибки, из-за которых осталась одна. Но винить себя она тоже не собирается, так как это для неё слишком большая роскошь. Сейчас она находится под наблюдением в онкологическом центре на Каширском шоссе в Москве.

Понимаете, я не хочу умирать. Потому что, если я буду себя всё время винить, меня сожрёт рак. Я и так на какой-то грани нахожусь, на Каширку езжу постоянно, я не хочу умирать, я хочу жить, у меня есть ещё много жизненных сил, которые мне ещё есть на что потратить Эвелина Блёданс

Удивительно, как в свои 52 Эвелина Блёданс умеет привлечь внимание. Кажется, что образ сексуальной медсестры из "Маски-шоу" закрепился за ней навсегда. Её история жизни действительно полна событий, мягко говоря, далёких от целомудрия, но осуждать эту женщину не стоит хотя бы потому, что она ответила и до сих пор отвечает за каждую свою ошибку. Причём она делает это дерзко и с любовью.

Авторы Василий Климов