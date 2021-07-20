За нашу и вашу свободу: Новая утечка личных данных навальнистов Юрист Илья Ремесло — о том, как организована утечка данных сторонников Навального, кому это выгодно и при чём тут Леонид Волков. 20 июля, 18:15 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Вчера стало известно об очередной утечке персональных данных сторонников Навального, теперь уже из проекта "Умное голосование". По разным оценкам, жертвами хакеров оказались от 190 до 500 тысяч сторонников Навального. Для эксперимента я ранее регистрировался на данном сайте (разумеется, используя вымышленные данные) и без труда нашёл свою электронную почту и адрес во взломанной базе данных.

Три месяца назад хакеры выложили персональные данные сотен тысяч пользователей другого ресурса — сайта "Свободу Навальному". В тот раз Леонид Волков признал факт утечки и обвинил во всём "шпиона и агента" Фёдора Горожанко. Довольно забавно было слышать такое от людей, которые сами постоянно обвиняют власть в шпиономании, стремлении переключить повестку на внешних врагов, а также утверждают, что никаких иностранных агентов не существует.

Но на этот раз утечку персональных данных Волков и компания вообще решили не замечать. Кто же виноват теперь и почему персональные данные навальнистов даже не пытаются защитить те, кто собирает многомиллионные донаты "за вашу и нашу свободу"? Ведь даже утечка ФИО, номера телефона и электронной почты даёт широкие возможности как правоохранительным органам (ими уже были вычислены сторонники Навального, после чего у тех начались неприятности на работе), так и банальным спамерам и мошенникам.

Когда ещё только запускался сайт "Свободу Навальному", я предупреждал, что сохранность персональных данных пользователей никто не сможет гарантировать. На сайте были многочисленные нарушения законодательства — отсутствовала политика конфиденциальности, надлежащее согласие на обработку персональных данных. Не было указано даже ответственных за их сохранность, то есть в случае чего никто не будет отвечать за утечку. Кроме того, персональные данные хранились на зарубежных серверах, что прямо запрещено законодательством РФ.

Всё это заранее позволяло понять, что ни о каких гарантиях защиты персональных данных речь не идёт. Такое отношение к сторонникам тем более унизительно, если посчитать, какие деньги с них собираются. Напомню, что всего через один биткоин-кошелёк Леонида Волкова, на который собирались пожертвования, прошли суммы, исчисляемые более чем миллиардом рублей по современному курсу, ещё сотни миллионов — через банковские счета и электронные деньги. При этом создание устойчивой к взломам и утечкам системы безопасности сайта стоит смешных денег и минимальных усилий. Даже небольшие компании могут себе это позволить.

Но вместо создания системы защиты персональных данных своих сторонников Леонид Волков гордо публикует на сайте УГ кнопку с призывом снова жертвовать "за вашу и нашу свободу". Куда пойдут эти деньги? Туда же, куда делись предыдущие сотни миллионов, за которые даже не отчитались? И кто в здравом уме будет отдавать свои деньги и персональные данные тем, кто уже неоднократно подвёл своих сторонников?

И тут мы сталкиваемся с феноменом, который я называю "Святой Лёша Навальный и его апостолы". Навальный приучил свою аудиторию не критиковать его, не спрашивать за ошибки. Одним словом, "не рефлексируйте, а распространяйте", как в своё время сказал Навальный, когда ему указали на то, что он выдумал фейковую листовку "Единой России". При этом оппозиционер неоднократно сравнивал себя с Иисусом Христом.

В результате посадки "мессии" и падения его рейтинга среди сторонников остались совсем уже "нерефлексирующие". То есть малочисленные маргиналы, которые готовы идти на любые унижения и нарушения их прав лидерами секты, готовы жертвовать деньги и не спрашивать, куда они потрачены, предоставлять свои персональные данные и не думать о последствиях. Это самая настоящая секта, именно поэтому в отношении Навального расследуется дело по "сектантской статье" 239 УК РФ, которая ранее применялась в отношении различных псевдорелигиозных культов.

Обожание Алексея Навального сторонниками распространилось и на его ближайших соратников ("апостолов"). Ведь если Навальный святой, то и его приближённые не могут ошибаться и делать плохие вещи. Поэтому никто не спрашивает за утечки персональных данных с Леонида Волкова и прочих эмигрантов, ответственных за позорный слив информации.

Волкова такая ситуация вполне устраивает, его цель — не реальная борьба за власть, которая невозможна без честного отношения к соратникам, а освоение зарубежных грантов и отчёты перед спонсорами.

Ну а сектантам можно и дальше рассказывать о том, что победа близка как никогда. Просто борьба "за нашу и вашу свободу" требует жертв. И если ваши персональные данные окажутся в чужих руках, то виноват в этом будет кто угодно, но только не "борцы за свободу".

Авторы Илья Ремесло