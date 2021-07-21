США или Германия: Кто и чем будет "кормить" Украину после запуска СП-2
США и Германия готовятся заключить договор о будущей судьбе украинской газотранспортной системы. Почему судьбу Незалежной решают без неё — в реплике Александры Баязитовой.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия и США готовятся заключить соглашение, которое обеспечит согласие американцев на ввод в строй "Северного потока – 2". Они всегда были против, потому что это может лишить Украину двух миллиардов долларов, которая она получает за транзит российского газа. А вот немцы всегда выступали за реализацию этого проекта, ведь тогда Германия становится крупнейшим газовым хабом и все эти миллиарды долларов будут зарабатывать немецкие компании. Выгодно это и "Газпрому" — доставлять газ по Балтике примерно в два раза дешевле, чем по территории Незалежной. А как в своё время сказал Путин, "мы не должны всех кормить".
И по данным агентства Bloomberg, которое открыло детали будущей сделки, американцы с немцами тоже не горят желанием "кормить" своих союзников. Как отмечает агентство, Германия в рамках соглашения обязуется сама ввести санкции, если "газ будет использован как оружие", также стороны обязуются стимулировать инвестиции в зеленую энергетику Украины, и, кроме того, Берлин обещает способствовать продлению договора о транзите российского газа.
В общем, соглашение солидное, но в нём есть всё, кроме денег. Ведь даже Россия не отказывается использовать транзитные мощности Украины, вопрос в объёмах транзита. Например, если этот объём будет снижен с нынешних 40 до 15 миллиардов кубометров, то вся украинская ГТС станет убыточной. То есть "кормить" Украину западные союзники будут обещаниями. И мнения руководства Незалежной мы, увы, не узнаем — соглашение ещё не объявлено, но американцы уже запретили им его критиковать.