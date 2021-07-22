Утечка данных и Леонид Волков: Кто выкрал базу ФБК и почему всё это напоминает финансовую пирамиду Хакеры уже в третий раз выкрали базу данных для "Умного голосования", а Леонид Волков молчит за границей. 22 июля, 13:51 Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Пока Алексей Навальный проводит время в пансионате ФСИН, его соратники продолжают терять базы данных для "Умного голосования" (УГ). В этот раз хакеры взломали и выложили петербургскую базу, выдав на-гора 96,5 тысячи адресов электронной почты. В своё время эти данные собирались как раз для того, чтобы принять участие в этом самом УГ.

Что тут может быть интересного? Во-первых, как эти люди собираются управлять государством, если даже обеспечить сохранность данных своих членов они не могут. Во-вторых, а зачем вообще собирать эти базы? Смысл тут может быть только один — отчитаться перед грантодателем. Любая структура, имеющая отчётность и бюрократию, вынуждена прибегать к конкретным показателям (иначе возникает вопрос, а что сделал Алексей Навальный для свержения режима за более чем 15 лет?). В данном случае, речь идёт о реальных подписчиках. Можно, конечно, предположить, что в некий секретный час будет отправлен e-mail, который и аккумулирует всех сторонников секты ФБК*, но выглядит это маловероятным. Всё-таки вещать с "Ютуба" практичнее.

Тут встаёт второй вопрос, а точно ли хакеры это выкрали? Прошлый раз, пару месяцев назад, когда утекли данные участников митинга в поддержку Навального, Иван Жданов на голубом глазу обвинил в этом бывшего сотрудника ФБК* Фёдора Горожанко. Но, если тайный крот найден, кто же тогда устроил слив в этот раз?

Отметим, что это уже третий раз, когда база структур Навального появляется в открытом доступе. То есть это точно не случайность. Как говорил знаменитый римский юрист Луций Кассий Лонгин Равилла, ищи того, кому это выгодно. Теоретически это могут быть, например, силовики. Однако просто так базу данных не достанешь. А значит, слить её мог тот, кто имел к ней доступ. Круг лиц, которые могли бы это сделать, сильно сужается.

Что делает нормальный руководитель компании, у которого такое происходит в первый раз? Он кидает все силы на то, чтобы подобного больше не случилось, а также проводит полный аудит своей IT-безопасности. Что-нибудь из этого сделано? Леонид Волков, сбежавший с ключами от биткоин-кошельков за границу, не отметился даже дежурным негодованием.

В конечном итоге можно предположить, что, сливая личные данные, Волков пытается купить индульгенцию у российских силовиков. Лучше всего эта ситуация сравнивается с крушением финансовой пирамиды. Почти до самого финала все показатели идут в гору, компания светится в лучах успеха, а затем начинается страшное. Всё затихает, появляются сообщения о том, что, мол, у нас всё хорошо, не нужно паники, выплаты продолжатся и… наступает обвал. В это время организаторы уже находятся с кассой и за границей, полиция допрашивает рядовых менеджеров, а клиенты остаются наедине со своими проблемами.

Людям, которые добровольно сдали личные данные в эту организацию, остаётся только посочувствовать. Впереди у них трудная жизнь и запрет на ряд должностей. Любая служба безопасности в два счёта сможет узнать, где они состояли.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы Никита Юрченко