Проверка на беспристрастность: Почему Россия подала жалобу против Украины в ЕСПЧ Юрист Илья Ремесло — о том, с какими трудностями может столкнуться Россия при подаче жалобы в ЕСПЧ, но почему это необходимо сделать всё равно. 22 июля, 15:23 Фото © Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images

Россия впервые в своей истории подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Украину — за многочисленные и грубые нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В жалобе идёт речь о событиях, последовавших за государственным переворотом на Украине в феврале 2014 года.

Россия предъявляет Украине обвинения в нарушении прав человека по следующим основным пунктам: — гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе; — гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества при обстрелах сопредельной российской территории; — подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, включая политиков и журналистов; — дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка; — дискриминация российских компаний и предпринимателей; — лишение жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах; — водная блокада Крыма; — нападения на российские дипломатические, консульские и другие представительства; — крушение лайнера MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Каждый пункт обвинений подтверждается ссылками на нормы Конвенции, многочисленными доказательствами и свидетельствами — Генеральная прокуратура РФ проделала большую и серьёзную работу.

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Также в жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Россия просит ЕСПЧ ещё до рассмотрения иска обязать Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Согласно регламенту, обеспечительные меры принимаются ЕСПЧ в случае, если суд придёт к выводу: при непринятии таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда.

На практике ЕСПЧ довольно редко принимает обеспечительные меры, чаще всего это происходит, когда речь идёт о "политически близких" заявителях. При этом ЕСПЧ руководствуется исключительно "внутренним убеждением" и не объясняет публично причины принятого решения. Так, в феврале ЕСПЧ принял обеспечительные меры и потребовал от России немедленно отпустить Алексея Навального, который к тому времени уже был признан виновным и приговорён российским судом к отбыванию срока. При этом суд проигнорировал данный факт, по существу потребовав от России нарушить и внепроцессуально отменить приговор национального суда. Россия выполнять требование ЕСПЧ отказалась.

В случае российской жалобы на Украину ситуация кардинально отличается. Имеются реальные факты нарушения прав миллионов русских жителей Украины, которые страдают от этого прямо сейчас, абсолютно незаконная "зачистка" медиапространства Украины от русскоязычных СМИ, водная блокада Крыма. Никакими приговорами или судебными решениями данные ограничения не обусловлены — например, закрытие телеканалов происходило по решению СНБО и президента Украины в нарушение базовых конституционных норм о свободе слова.

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В то же время мало шансов, что ЕСПЧ примет обеспечительные меры, ведь тогда будет признан факт вопиющих нарушений прав человека Украиной, что немыслимо для западного политикума.

Если же оценивать дальнейшие перспективы жалобы России, то её удовлетворение возможно лишь в случае отказа ЕСПЧ от принципа политической пристрастности. Данный суд известен тем, что по всем существенным политическим делам занимает сторону противников России, их жалобы — в приоритетном (внеочередном) порядке. В частности, ЕСПЧ присуживал миллионные компенсации Навальному, удовлетворил жалобу бывших собственников ЮКОСа, постановив взыскать с России более миллиарда евро, а недавно призвал РФ легализовать однополые браки.

С учётом изложенного я считаю, что признание Россией юрисдикции ЕСПЧ имеет гораздо больше минусов, чем плюсов. Тем не менее, раз Россия не вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, у нас есть возможность и право использовать этот суд для публичной защиты крымчан и русских на Украине, представления доказательств нарушения прав человека со стороны Украины.

Фото © Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images

По крайней мере, любопытно посмотреть, как будет выходить ЕСПЧ из этой щекотливой ситуации, когда в распоряжении российской стороны есть юридические факты, а также объективные и многочисленные нарушения прав человека, подтверждённые в том числе международными организациями, которые вели мониторинг ситуации в Донбассе и на Украине.

Принятие полностью отказного решения при таких обстоятельствах перечеркнёт остатки репутации ЕСПЧ и окончательно сделает его ненужным институтом для России, мнение которого не стоит учитывать в принципе.

Авторы Илья Ремесло