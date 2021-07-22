Олимпиада во время чумы: Как Япония может потерять 22 млрд долларов Скрепя сердце японцы решили, что соревнования в Токио пройдут без зрителей. Почему нынешняя Олимпиада станет самой грустной и провальной — в реплике Александры Баязитовой. 22 июля, 17:51 Фото © Chris McGrath / Getty Images

В Токио при пустых трибунах начались первые соревнования Олимпиады-2020, отложенной из-за пандемии. А 23 июля должно состояться официальное открытие Игр, которые обойдутся японцам в рекордные 22 миллиарда долларов.

При этом компенсировать их практически никак не получится. Из-за новой волны пандемии зрителей на соревнования в Токио решено не пускать. В результате не продано девять миллионов билетов примерно на миллиард долларов. Также не будет ни туристов (а это ещё три с половиной миллиарда "зелёных"), ни роста внутреннего потребительского спроса, на котором местное правительство хотело собрать три миллиарда долларов. Короче, сплошные убытки.

Впрочем, ещё и до новой волны было ясно, что это будет не только самая провальная, но и самая грустная Олимпиада. Согласно опросам, зрители просто утратили интерес к Играм. Почти 80% японцев были против того, чтобы проводить в этом году Игры, а 70% не верят в то, что они пройдут безопасно. На фоне тысяч смертей от ковида тема Олимпиады стала токсичной.

Впрочем, грустные показатели для японцев не являются поводом для того, чтобы и мы печалились. Будем болеть за наших!

Авторы Александра Баязитова