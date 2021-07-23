"МегаФон" запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

"МегаФон" запустил обучающую платформу Security Awareness, которая поможет бизнесу защитить корпоративные данные от мошенников. Платформа содержит курсы для сотрудников о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приёмах и технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Security Awareness также даст возможность инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищённость информации, оценить возможный ущерб бизнесу при реальной кибератаке и принять решение о необходимости дополнительных действий. В случае необходимости специалисты "МегаФона" могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учётом особенностей той или иной компании.

Платформу можно использовать в качестве универсального образовательного инструмента: она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио- и визуальный контент, тестовые материалы и проводить обучение сотрудников по другим важным для компании направлениям.

"В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками: повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании", — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.

Платформу "МегаФон Security Awareness" можно брендировать под заказчика и установить на сервер компании. Она также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.