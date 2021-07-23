Минпромторг объявил о последнем шансе снизить цены

Чиновники решили воспользоваться, пожалуй, последним шансом, чтобы сбить цены хотя бы на овощи. Минпромторг направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и как минимум вдвое увеличить число таких мероприятий — до 80 тысяч в год.

Логика в этом есть. Мелких сельхозпроизводителей не пускают в торговые сети, а оптовики, повысив цены для нас, обычных потребителей, пытаются сбить закупочные цены у фермеров и предлагают за их продукцию сущие копейки. В Сети можно найти много видео, как крестьяне уничтожают урожай, потому что по таким ценам им просто невыгодно продавать. В итоге у нас цены на морковь выше, чем, например, в Германии, а оптовики и торговые сети зарабатывают сверхприбыли.