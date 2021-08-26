Костяк партии: Как живёт и зарабатывает окружение южного лидера ЛДПР Депутата Юрия Напсо называют в Сочи серым кардиналом. Лайф изучил его основные активы, разобрался, какую роль в этом играют женщины и может ли у него быть криминальное прошлое. 25 августа, 21:40 Коллаж © LIFE Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © gazdep.ru, © VK / Екатерина Караман, © VK / Стефа Лаврова, © gazdep.ru, © Instagram / yulia_gazizova

48-летний Юрий Напсо в Думе с 2007 года. Он неизменно избирался в парламент начиная с V созыва, но за всё время его выступления на трибуне можно пересчитать по пальцам одной руки — депутат старается не привлекать к себе внимания. Сегодня Напсо готовится избраться восьмым созывом, возглавляя региональную группу № 57 ЛДПР, куда одновременно входят Ростовская область и Краснодарский край, что говорит о нём как о самом влиятельном соколе Жириновского на юге России.





Дело блогера Валова

Несколько лет назад Юрия Напсо всё-таки настигла известность, когда депутат отомстил критиковавшему его блогеру. Летом 2017-го Напсо подал в Лазаревский районный суд Сочи иск о защите чести и достоинства в связи с серией статей о нём на портале "Блог Сочи", которым владел местный правозащитник Александр Валов. В одной из статей утверждалось, что депутат якобы огородил часть общественного пляжа в Сочи и построил на нём личный бассейн.

Александр Валов Главный редактор "Блог Сочи", правозащитник







Иск депутат выиграл, но этого Напсо оказалось мало: в декабре 2018 года Лазаревский районный суд Сочи признал Валова виновным в вымогательстве и приговорил его к шести годам колонии общего режима.

По версии обвинения, Валов за 300 тысяч рублей предлагал Напсо удалить статью о бассейне. Деньги якобы поступили на его банковскую карту от генерального директора ООО "Еврострой-холдинг" Романа Гукасяна, который также являлся действующим помощником депутата Напсо. Валов вину не признал, утверждая, что получил деньги от Гукасяна по рекламному контракту.

На социальном лифте с ветерком

В одном из своих материалов, удалённых по решению местного суда, Валов писал, что "в бассейне у Напсо круглый сезон пьяные оргии, девочки и музыка". И правда, если лидера ЛДПР обычно окружают юноши, то Напсо предпочитает молодых женщин: на них он якобы записывает свой бизнес, даёт им работу и двигает по партийной линии.

К примеру, его нынешняя секретарша Юлия Газизова, которую он включил в свой список региональной группы № 57 кандидатов в депутаты от ЛДПР.

Лайф нашёл бенефициара ООО "НТК" — главного предприятия клана Напсо — Ольгу Зарькову. Сейчас ей 35 лет. На момент основания фирмы было 28. Формально именно она несёт административную и уголовную ответственность за действия компании.

Ольга Зарькова. Фото © VK / Стефа Лаврова (аккаунт Ольги Зарьковой под другим именем)

В 2014-м Зарькова приезжала в Москву и зарегистрировала здесь одноимённое ООО "НТК", которое потом пришлось закрыть. Также она участвовала в региональных выборах, естественно, от партии ЛДПР.

По данным базы СПАРК, семь лет Зарькова владела сочинской пиццерией "Бармалини" — компанию ей вполне могли подарить. Пару лет назад синекура перешла 29-летней Екатерине Караман, а телефон Зарьковой теперь указан как контактный в одном из скромных гостевых домов сочинского посёлка Вардане.

Екатерина Караман. Фото © VK / Екатерина Караман

Караман также регулярно участвует в выборах от ЛДПР. К примеру, в прошлом году девушка пыталась избраться в городское собрание Сочи.

Самый местный федеральный депутат

Несмотря на обилие женщин в окружении, согласно официальной биографии Юрий Напсо — примерный семьянин, воспитывает троих детей. В Краснодарском отделении ЛДПР всё завязано на нём: в партию входят многие друзья и родственники депутата, что свидетельствует о крупном сплочённом бизнес-интересами клане. Супруга Вероника Иванчикова и старший брат Роман Напсо являются депутатами городского собрания Сочи. Племянник Юрия Аисовича — Мурат Романович Напсо — тоже до недавнего времени был депутатом законодательного собрания.

Роман Напсо Депутат городского собрания Сочи

Мурат Напсо Бывший депутат Законодательного собрания Кубани

Юрия Напсо с уверенностью можно назвать местным. Он принадлежит к небольшому адыгейскому (черкесскому) субэтносу. Шапсуги — древнейшее население Причерноморья. До прихода Российской империи это племя владело территориями современных Туапсинского и Сочинского районов. Сейчас шапсугов осталось всего около пяти тысяч, в основном они проживают в горных сёлах.

Родовое село Напсо — Ципка, расположившееся в десяти километрах от Туапсе. Там, в большом красном доме, он и прописан, хотя согласно надписи на табличке дом принадлежит его 81-летней матери Сальмет.

Правда, с адыгейским прошлым депутата связывает только этот дом: он с детства живёт в городе, его жена русская, да и дети носят уже русские имена.

Руслан Напсо Заместитель координатора Краснодарского регионального отделения ЛДПР

Старший сын депутата Руслан является заместителем координатора Краснодарского регионального отделения ЛДПР Ивана Тутушкина. Руслан славится своим поведением: в Сети до сих пор доступны его аккаунты, где на фото отпрыск депутата показывает всем неоднозначные знаки, не внимая увещеваниям бабушки Сальмет. Может быть, поэтому присматривающего за сыном Тутушкина депутат тоже включил в свой региональный список.

Руслан Напсо. Фото © OK / Руслан Напсо

У самого Юрия Напсо якобы тоже была довольно бурная юность. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, в 1998 году он якобы находился на спецучёте за неповиновение работникам милиции. Также в 1999 году Напсо якобы помещали в приёмник-распределитель для несовершеннолетних по подозрению в совершении преступления, несмотря на то что будущему депутату тогда было уже 26 лет. По милицейским сводкам он якобы проходил как туапсинский криминальный авторитет, член преступного сообщества. По слухам, его могли подозревать в причастности к вымогательству, в транспортировке и незаконном хранении оружия.

Местного журналиста Евгения Михайлова вопросы Лайфа о возможном криминальном опыте главного депутата от ЛДПР юга России не удивили:

— У нас многие бизнесмены имеют тёмное прошлое. Я сам через всё это прошёл: в 90-е руководил академией телохранителей России в Санкт-Петербурге. Многие криминальные деятели из прошлого перешли из авторитетов в авторитетные предприниматели, закрепились определёнными связями, поменяли свою ориентацию с криминальной на полукриминальную и продолжают свою деятельность. В том числе и депутаты...

По словам журналиста, слухи о якобы криминальном прошлом Юрия Напсо давно гуляют по Сочи, но сам депутат всячески это скрывает. Причина понятна: Юрий Напсо — первый заместитель председателя Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Согласно официальной биографии, в суровые 90-е Юрий Аисович усиленно грыз гранит науки. В 2000-м он получил высшее образование в Адыгейском государственном университете сразу по двум специальностям — "Юриспруденция" и "История".

Хорошо ли он учился, история умалчивает. Известно только, что Напсо впоследствии защитил кандидатскую по экономике в Даниловском совете при МПГУ, деятельность которого расследовала специально созданная комиссия Министерства образования и науки. В 2013 году сетевое сообщество "Диссернет" установило, что кандидатская диссертация Напсо содержит заимствования на 139 страницах из 176.

Южные активы клана Напсо

Депутатской и научной деятельности Напсо предшествовало становление его в качестве бизнесмена. ОАО "Мясокомбинат "Туапсинский" — самое первое его семейное предприятие. Им руководил ещё его отец Аис Напсо. После приватизации мясокомбината в начале нулевых Аису Сагидовичу перешла треть акций предприятия, остальные две трети перешли неким Рашиду Напсо и Халиду Ушко.

Летом 2002 года Напсо-старший был убит: 62-летний директор мясокомбината получил ножевые ранения в грудь и живот, скончавшись на месте происшествия в двухстах метрах от здания краевого Арбитражного суда. Убийцей оказался 70-летний оппонент директора на процессе из Карачаевска, которому Напсо задолжал денег. После убийства Аиса Напсо акции мясокомбината перешли его семье — двум сыновьям, жене и невестке.

По итогам 2020 года Юрий Напсо стал самым богатым депутатом Госдумы от Краснодарского края. В прошлом году он задекларировал 21,4 млн руб. Ему принадлежит жилое помещение — 128 кв. м и три нежилых постройки — 41,73 и 126 кв. м. В аренде и субаренде у него есть четыре земельных участка, две квартиры в пользовании на срок депутатских полномочий и одна в безвозмездном пользовании. Также у Напсо есть слип — сооружение для подъёма и спуска судов на воду (253 кв. м).

Жена Юрия Напсо Вероника Иванчикова в 2020 году заработала 24 млн руб. Ей принадлежит доля в земельном участке (61/600). Также на неё зарегистрировано 12 нежилых зданий общей площадью 2266,8 кв. м — три АЗС (48, 94 и 334 кв. м), два газотопливных хранилища (64 и 81 кв. м), топливозаправочный комплекс (465 кв. м) и другие сооружения, связанные с заправками. Кроме того, у неё есть катер Princercaft-Vogve 27SE стоимостью около шести миллионов рублей и прицеп к легковому автомобилю. Иванчикова стабильно входит в топ самых богатых жён депутатов страны.

Вероника Иванчикова. Фото © ldpr.ru

Но задекларированные депутатом активы могут быть лишь верхушкой настоящей бизнес-империи Юрия Напсо, где главной жемчужиной является ООО "Национальная топливная компания" (НТК).

Компания была зарегистрирована в 2014 году той самой Ольгой Зарьковой. Основным видом деятельности НТК значится розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. В Сочи некоторые считают, что Зарькова лишь номинал, а настоящий владелец предприятия — Юрий Напсо.

© СПАРК

В 2020 году выручка НТК достигла 1,8 млрд рублей. Компания активно участвует в госзакупках: на её счету 321 контракт на сумму полтора миллиарда рублей. Самые крупные контракты связаны с Сочи. Например, МУП "Сочиавтотранс", с которым у НТК было заключено 13 контрактов на сумму более миллиарда рублей.

До 2019 года гендиректором НТК был племянник Юрия Напсо — Мурат. Сейчас руководить предприятием доверили ещё одной женщине из окружения депутата — Александре Бакиной, которую он тоже включил в региональную группу № 57 кандидатов от ЛДПР. Она представляет Сочинский округ № 50.

Александра Бакина. Фото © Facebook / Александра Бакина

НТК является настоящей кузницей кадров для местного отделения ЛДПР. Например, Людмила Базылева — заместитель управляющего МАЗС № 6 ООО "НТК". Она идёт в Думу по Красноармейскому округу № 47. 30-летняя Валерия Ерютина идёт в Думу от Адлерского района. Занимаемая должность в НТК — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.

В составе горсобрания Сочи первого созыва Ерютина является членом Комитета по вопросам городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Несмотря на то что НТК активно получает муниципальные контракты, никто в Сочи до сих пор не поставил вопрос о возможном конфликте интересов.

Ерютина имеет и совместные бизнес-проекты с семьёй Юрия Напсо: например, вместе с супругой депутата Вероникой Иванчиковой она выступала в качестве ответчика в судебном процессе о самострое, с которым в Сочи идёт безжалостная борьба. Через суды местным властям удалось снести множество ларьков и павильонов, портящих своим видом городские пейзажи. Но только не собственность окружения депутата.

А ещё в 2018 году Ерютина владела небольшим пакетом (5,5%) акций ещё одного предприятия клана Напсо — ООО "Туапсегоргаз". Фирма примечательная, поскольку даёт представление о том, насколько глубоко семья депутата проникла в систему энергоснабжения региона.

В городе есть два предприятия с одним именем и адресом: ООО "Туапсегоргаз" транспортирует газ в квартиры по трубам, а ОАО "Туапсегоргаз" — продаёт газ сжиженный. Бенефициаром первой является Сальмет Напсо — мать депутата, в её собственности 84% фирмы. Во второй у неё пакет поменьше — почти 20%, но при этом она вместе со своим вторым сыном — Романом — входит в состав совета директоров, а генеральным директором компании является человек из их окружения.

ОАО — по сути, монополист на рынке сжиженного газа в регионе. Газовые баллоны в Туапсе товар весьма востребованный, поскольку город газифицирован лишь на четверть. Местная администрация как будто не может решить проблему газификации, и в заложниках ситуации оказались около 30 тыс. человек. Все они вынуждены держать на кухнях взрывоопасные баллоны.

В Сочи ходит история, как десять лет назад сливщик газа Рашид Напсо вместе со слесарем Власовым в гараже на территории "Туапсегоргаза" якобы заправляли баллоны сжиженным газом. Тогда дело кончилось взрывом, в результате которого погибли четверо человек.

— Мы живём как на пороховой бочке! Где, когда он рванет — мы не знаем, — сетуют туапсинцы.

Кроме безопасности у жителей, пользующихся примусами, есть и другая проблема: перебои с производством голубого топлива у ОАО "Туапсегоргаз" длятся уже несколько лет, а последние месяцы люди вообще его не видят.

Предприятие жалуется, что денег у него нет, оно фактически находится в предбанкротном состоянии. Дескать, всему виной повышение оптовых цен на топливо, которое произошло в конце прошлого года. На этом основании ОАО получает деньги из городского бюджета. Недавно газовикам администрация перевела полтора миллиона рублей на закупку газа. Но проблема всё равно не решается: месяц назад доведённые до отчаяния жители города даже записали видеообращение к президенту, в котором рассказали о своём бедственном положении.

Бытует мнение, что туапсинский газовый коллапс имеет искусственное происхождение — якобы команда депутата от ЛДПР может искать деньги на предвыборную кампанию всеми возможными способами, в том числе используя средства обеих газовых компаний "Туапсегоргаз". К примеру, в июле жители Туапсе получили странные платёжки на 700 рублей за услугу диагностики системы газоснабжения. При этом процедура представляет собой обычный прогон воздуха через счётчики потребителей.

Обе газовые компании возглавляют соратники Напсо по партии — Геннадий Дергачев (ОАО) и Виктор Иванов (ООО). Каждый идёт в Думу от региональной группы № 57 Юрия Напсо. Правда, Дергачев почему-то будет избираться не в Туапсинском районе, где он живёт и работает, а в Тихорецком избирательном округе. Людям, месяцами живущим в ситуации реальной газовой блокады, вряд ли захочется, чтобы их интересы в парламенте отстаивал человек, который может быть причастен к их беде. Юрий Напсо и его команда сделали всё, чтобы дискредитировать себя в глазах избирателей.