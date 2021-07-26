Локдаун и дубинка: Как Европа отмечает второй год пандемии коронавируса Журналист Игорь Мальцев — о том, как западное общество готовится к принудительной вакцинации и какие обеспечительные меры есть у правящих режимов. 26 июля, 14:09 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Al Seib / Dogru / Anadolu Agency

На улицах Парижа бьют людей по головам дубинками за то, что они недовольны отлучением непривитых от цивильной жизни, в Австрии люди выходят на демонстрации под лозунгом "Защитим наших детей". То тут, то там вспыхивают "антиковидные" бунты. Что происходит?

Тут есть несколько причин. Одна из них — усталость людей в мире от однообразных мер в виде локдаунов. Люди устали от того, что прошло уже два года, а никто ничего внятного не может сказать относительно происхождения вируса, без чего невозможно защититься от любой новой напасти. Люди устали, что им ограничивают гражданские права по любому поводу, и эта ситуация, как и вирус, имеет тенденцию к распространению. Потому что так называемые демократические страны вдруг поняли, что демократия — блеф для лохотрона и гораздо удобней управлять массами, похоронив конституции.

Вот сами посудите. В Германии дня три назад вышел глава канцелярии Меркель и говорит речь, из которой следует, что "осенью будет четвёртая страшная волна, госпитали рухнут, Минздрав обвалится, поэтому нам надо к осени закрыть на карантин всех непривитых". Ну, во-первых, про рухнувшие госпитали там рассказывают почти два года, но ни разу они даже близко не были близки к переполненности, а построенный ковидный госпиталь под Берлином так ни разу и не принял ни одного пациента.

И граждане всё поняли. Дело в том, что именно осенью, в сентябре, в ФРГ выборы в бундестаг. Поэтому требование посадить непривитых под замок — это требование отлучить потенциально несогласных от выборов. Вот так. Понятно, что начинается волна возмущения. Но он это не на кухне сказал, а перед камерами. Значит, не он один так в политический элите Германии думает и планирует. Тем временем в ФРГ так называемый закон об экстренном торможении уже подорвал понятия неприкосновенности личности и неприкосновенности жилища, заложенные в конституции.

Все прелести, которые предоставляют чрезвычайщина в ковид, решило отработать и социалистическое правительство Испании. "Законопроект, недавно внесённый социалистическим правительством Испании, предусматривает конфискацию товаров у компаний и частных лиц в случае новой чрезвычайной ситуации. Кроме того, все жители Испании старше 18 лет могут быть обязаны проходить обязательную службу. Текст уже прошёл первое чтение в парламенте 22 июня и с тех пор на удивление мало обсуждался в СМИ". То есть давняя мечта коммунистов — экспроприация и рабский труд — на глазах закладывается в демократическое правление страны – члена ЕС.

Кстати, по этому закону вся пресса будет вынуждена сотрудничать с правительством в случае нечётко определённой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, экологии или экономики. Таким образом, нежелательная критика в адрес правительства должна остаться в прошлом. Как должно реагировать общество? Только бунтом. Что мы и видим в разных городах.

Между тем новый закон о полиции в Великобритании предусматривает ужасающие тюремные сроки — до 10 лет — для демонстрантов, которые могут быть туманно обвинены в "нарушении общественного спокойствия". Это включает в себя, помимо прочего, "создание шума", что означает, что даже если вы демонстрант в количестве одного человека, вы можете быть подвергнуты серьёзному наказанию.

В то же время в США, бывшем западном образцовом обществе свободы, готовятся кампании по вакцинации "от дома к дому". Знаете, что написано в инструкции? Так называемым послам здоровья даны чёткие указания "входить на частную территорию и не останавливаться перед предупреждающими знаками". Это всего лишь очень маленький шаг к принудительной вакцинации с угрозами насилия. Это стремительное разрушение прав и свобод можно смело назвать чистым фашизмом, прямо по учебнику: органичное слияние политики и корпораций в ущерб гражданам.

Поэтому люди и недовольны. Поэтому и бунтуют. Поэтому — совершенно по Оруэллу — людей, которые выступают против очевидной тенденции к западному повороту от демократии к фашизации, СМИ называют правыми экстремистами.

Авторы Игорь Мальцев