Как ПФР "ошибается" при расчёте пенсий Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. К чему приводят ошибки Пенсионного фонда — в реплике Александры Баязитовой. 26 июля, 16:20 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Удивительное открытие сделали аудиторы Счётной палаты. Оказывается, каждому шестому пенсионеру (16%) пенсию начисляют с различными ошибками. И что показательно — при расчёте будущих выплат ошибается ПФР исключительно в пользу государства. Как правило, забывают учесть стаж, различные доплаты, а иногда и вообще — на одного и того же человека заведено несколько счетов и СНИЛСов, а начисление пенсии идёт, сами понимаете, только по одному.

Но это не значит, что ПФР только экономит свой бюджет, из-за бардака с обновлением данных, несогласованностью с ЗАГСом и другими ведомствами сотни миллионов рублей уходят на выплату пенсий "мёртвым душам", пенсионерам, которые уже ушли в мир иной. А из-за того, что к моменту обновления баз родственники успевают забрать эти деньги, взыскать их практически невозможно.

Так что, если вы выходите на пенсию, не стесняйтесь перепроверить сумму, которую насчитали чиновники. Кстати, 67-летняя певица Ирина Понаровская недавно выиграла суд с ПФР, который "забыл" учесть ей всего лишь один год стажа, и добилась пересчёта. В итоге ей доплатили 240 тысяч рублей. Вот это цена одной ошибки.

Авторы Александра Баязитова