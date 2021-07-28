Бизнес на утопающих: Законны ли новые поборы на российских курортах В Сети обсуждают ролик с элитного пляжа в Сочи, который ввёл платное спасение на воде. Насколько законны подобные услуги — разбирался Лайф. 27 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, © Shutterstock

Нестабильная ситуация с пандемией мешает российским туристам путешествовать по другим странам. А в России действуют привлекательные условия: можно вернуть 20% от стоимости отеля, тура или санатория за путешествия внутри страны. Но многих россиян, которые этим летом отправились отдохнуть на отечественное побережье, поджидали неприятные сюрпризы.

Например, турист, отдыхающий в Сочи, выложил в соцсетях видео, на котором он запечатлел перечень услуг, предоставляемых на элитном пляже местной сёрф-станции. Согласно прейскуранту, владельцы оборудованного берега предлагают за семь тысяч приобрести абонемент на аренду беседки на сутки, а за три с половиной тысячи — арендовать зонт с двумя шезлонгами у воды. При этом территория, попавшая в объектив камеры туриста, имеет условное ограждение, которое не позволяет проходить к морю всем желающим. И даже владелец абонемента может не более десяти раз за день покидать пределы пляжа. А вот если вдруг клиенту понадобятся услуги спасения на воде, то, согласно табличке, стоимость составит 800 рублей.

Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что сомневаются в законности ограждения территории и тем более в законности взимания платы за услуги спасения на воде, но если муниципальная администрация такое допускает, то, значит, придётся терпеть.

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

— В России с начала текущего года начали действовать новые правила пользования пляжами, согласно которым владельцы (балансодержатели) пляжей обязаны обозначать границы зоны купания и организовать работу спасательного поста, плата за эти услуги взиматься не может, — указывает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — А водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, по российскому закону должны быть общедоступны и обеспечиваться спасателями бесплатно.

Действительно, в большинстве случаев те, кто огораживают пляжную территорию, заявляют, что это всего лишь обозначение территории, на которой они предлагают некие сервисные услуги. Например, по аренде зонтиков и лежаков. Правда, отказаться от этих навязанных услуг без привлечения надзорных органов или силовиков бывает непросто. Однако если от шезлонга или зонтика человек отказаться может по своей воле, то как быть в случае, если гражданину, попавшему в беду, действительно пришёл на помощь коммерческий спасатель?

Фото © ТАСС / МЧС России

— Согласно закону, обеспечивать безопасность граждан на водных объектах (а пляж и прилегающая к нему территория таковыми и являются) должна Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, — напоминает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Кстати, именно это ведомство даёт допуск-разрешение на функционирование зоны купания, поэтому ни о каком заработке арендаторов на "спасении на водах" речи быть не может. По логике объявлением с прейскурантом "за спасение" должны поинтересоваться и в МЧС, и в Роспотребнадзоре, ведь навязывание услуг запрещено ст. 16 Федерального закона "О защите прав потребителей".

С мнением Полякова согласен старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

— В некоторых регионах арендаторы умудряются получать прибыль по двойному, а иногда тройному тарифу: они объявляют себя как "пляжи-клубы" и устанавливают плату за вход на некое ежедневное частное мероприятие (которое может проводиться только на бумаге), дополнительно берут деньги ещё за любые услуги, отказаться от которых непросто, — говорит он. — Например, за купание в зоне специально оборудованного участка моря или за те же пляжные лежаки. А местная администрация ничего не имеет против таких предпринимателей, так как они пополняют казну налогами. Как правило, на все жалобы проверяющие указывают, что, мол, граждане могут отказаться от услуг, поэтому никаких нарушений нет.

Пресс-служба Администрации города Сочи, правда, сразу же распространила заявление, что оплата за услугу спасения на воде, обозначенная в прейскуранте пляжа при сёрф-станции, — это якобы ошибка, которую допустил сотрудник службы маркетинга. Его самого уволили, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена. Однако никаких заявлений о том, что Администрация Сочи намерена проверить другие пляжи, где тоже могут работать такие же коммерческие спасатели, пока не последовало. Так что ни один отдыхающий от них, увы, по-прежнему не застрахован.

Авторы Максим Греков