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У кого отберут загранпаспорт за долги

Скоро должники, не отдающие свои долги, будут лишены загранпаспортов. Поможет ли эта мера уменьшить задолженность россиян — в реплике Александры Баязитовой.

28 июля, 11:18
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В России 19 млн должников, из них 7 млн уже запрещён выезд за рубеж. И скоро приставы получат не только право запрещать выезд, но и отбирать загранпаспорт. Соответствующий законопроект подготовило МВД, и его уже одобрило российское правительство.

Поправки определяют новый перечень оснований для признания загранпаспорта недействительным, а изымать документ будут судебные приставы. И только после погашения своих обязательств паспорт можно будет получить обратно в миграционной службе.

Почему-то чиновникам кажется, что почти 20 млн россиян не отдают долги не потому, что у них нет денег, а из вредности, потому что не хотят платить. И вместо того чтобы думать о повышении доходов всех граждан, думают, чем бы ещё прищемить должников. Но от того что у должника отберут паспорт, у него не появится больше денег. Но чиновники думают иначе. Интересно, почему.

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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