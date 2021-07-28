У кого отберут загранпаспорт за долги

В России 19 млн должников, из них 7 млн уже запрещён выезд за рубеж. И скоро приставы получат не только право запрещать выезд, но и отбирать загранпаспорт. Соответствующий законопроект подготовило МВД, и его уже одобрило российское правительство.

Почему-то чиновникам кажется, что почти 20 млн россиян не отдают долги не потому, что у них нет денег, а из вредности, потому что не хотят платить. И вместо того чтобы думать о повышении доходов всех граждан, думают, чем бы ещё прищемить должников. Но от того что у должника отберут паспорт, у него не появится больше денег. Но чиновники думают иначе. Интересно, почему.