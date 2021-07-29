Секретный план адмирала Маслова: Как российские "Ясени" могут "запечатать" Седьмой флот США Новое соединение подводных лодок могут создать для оперативного уничтожения американских кораблей по всему Тихому океану. 28 июля, 21:40 Фото © Военный обзор

Четвёртый в списке, первый по эффективности

30 июля Военно-морской флот России должен пополниться новой атомной подлодкой "Красноярск". Этот корабль — третий в серии подводных лодок проекта 885М "Ясень-М" и самый современный в линейке. К церемонии спуска на воду на заводе "Севмаш" подлодку готовили семь лет — заложили "Красноярск" ещё в 2014 году. Однако от начального проекта разработчикам пришлось значительно отклониться.

После спуска на воду головного корабля "Северодвинск" стало понятно, что многоцелевые субмарины с крылатыми ракетами на борту нужно серьёзно модернизировать. За то время, пока формировался облик подлодок будущего, многое изменилось: потенциальный противник нарастил "ядерные мускулы", построил много кораблей и в несколько раз увеличил активность флота рядом с российскими границами.

Фото © ТАСС / Владимир Ларионов

Ответить на строительство американских кораблей и военного флота НАТО решили адекватно: две первые подлодки отправили служить на Северный флот, ещё две займут место в дивизионе подводных лодок на Тихоокеанском побережье России. Однако "Красноярск" отличается от других кораблей этого проекта: новейшая подлодка, спуск которой намечен на 30 июля, будет использоваться как лаборатория для испытания новейшего оружия. По слухам, на её борту будет размещено уникальное даже для кораблей проекта 885М судовое оборудование: сверхчувствительный гидроакустический комплекс для обнаружения подводных лодок и кораблей противника. Его сравнивают с радаром "Белка" на истребителях Су-57: он работает по специальному алгоритму и построен, как сейчас любят говорить, "на новых физических принципах" — с применением квантовых технологий.

Охотник за охотниками

Идея создавать не отдельный дивизион подводных лодок, а специальное командование подводных операций особого назначения принадлежит советскому военачальнику — адмиралу и командующему Тихоокеанским флотом Владимиру Маслову. В середине 70-х он предлагал оснастить несколько современных многоцелевых АПЛ крылатыми ракетами большой дальности и регулярно отправлять эти корабли на боевое дежурство. По плану, эти подлодки должны были нести постоянную боевую службу возле баз США в Тихом океане. По команде из штаба корабли должны были проводить стремительный бросок, а дальше всё как по учебникам: поворот двух ключей, красная кнопка, запуск ракет — и авианосная ударная группа вероятного противника медленно уходит на дно практически там же, где находилась в ожидании приказа.

Но привести этот план в исполнение долгое время не получалось. Сначала у советского флота были другие, более глобальные задачи, потом грянули перестройка и гласность, а затем и лихие 90-е, когда руководству страны было не до флота, а моряки выживали как могли. Теперь ситуация изменилась.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Модернизированные субмарины, к которым относится и "Красноярск", по слухам, могут нести до пяти ракет в каждом из контейнеров, что значительно расширяет ударные возможности российских субмарин. Модульность конструкции позволяет оснащать одну подлодку для проведения нескольких боевых операций сразу. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" позволяют уничтожать авианосцы и вооружённый эскорт противника на максимальной дальности в одну тысячу километров, "Ониксы" помогут уничтожить корабли, уцелевшие во время первого удара, а "Калибры" позволят скрытно подобраться и уничтожить всё, что размещено на поверхности.

"Цель захвачена"

Российские АПЛ "Ясень" и "Ясень-М" напрямую сравнивают с американскими субмаринами типа "Сивулф" и "Огайо" — наши выигрывают у них по шумности хода и автономности, по мощности энергетической установки, вооружению и радиоэлектронному оборудованию. Единственная проблема российских субмарин — количество. Этих кораблей слишком мало. Во всяком случае пока. АПЛ "Красноярск" станет лишь четвёртой подлодкой этого проекта, в то время как в США спущены на воду без малого 20 подлодок типа "Вирджиния". По плану, на заводе "Севмаш" должны построить не меньше пяти новых кораблей этого проекта. Подлодки "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" должны передать в состав флота только к середине 20-х годов, однако, как в реальности будут разворачиваться события, пока не известно.

В 2023–2024 годах на "Севмаше" могут заложить АПЛ следующего поколения. Субмарины проекта "Хаски" (по другим сведениям, подлодки этого проекта назовут "Лайкой") планируют строить следующие 15–20 лет, поэтому судьба "Ясеня" может оказаться под вопросом. Собеседники Лайфа, знакомые с тактикой применения многоцелевых АПЛ, отмечают, что для полноценной боевой службы и обеспечения безопасности морских границ флоту нужно не менее пары десятков таких кораблей. С учётом того что 30 июля на воду будет спущен лишь четвёртый корабль в серии, а закладку первой "Хаски" планируют провести уже через пару лет, эти планы, вероятно, могут быть скорректированы.

Большая зачистка Тихого океана

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

По плану адмирала Маслова, в случае начала большой войны именно на соединения Тихоокеанского флота ложилась самая важная задача — не допустить подводные лодки и корабли противника к берегам и "ликвидировать угрозу, не дожидаясь удара". Для этого планировалось привлечь почти все подводные корабли "восточного фланга" — около 15 подводных лодок проекта "Щука-Б" и 949А "Антей". Но к середине 80-х СССР взял курс на разоружение и дружбу с потенциальным противником и план атаки на все объекты США в Тихом океане отложили до лучших времён.

В нулевых про идею снова вспомнили, однако осуществлять задуманное было фактически нечем: значительная часть "охотников за авианосцами" была списана с боевой службы и порезана на металл. После ввода в строй "Ясеней" ситуация начала меняться: вместе с "Антеями" подлодки проекта 885М могут стать остриём копья, если дело дойдёт до уничтожения американских военных баз в регионе. Если ударный сценарий адмирала Маслова будет исполнен, то массированным ударом будут уничтожены военно-морская база на Гуаме, место базирования американского флота в Пёрл-Харборе и база флота в Йокосуке — почти весь Седьмой флот США в этом регионе.

Существенный вклад в реализацию этого плана могут оказать новейшие российские подлодки, однако как и какими силами "план судного дня" будет исполнен — до сих пор большая загадка. Для того чтобы гарантия взаимного уничтожения остужала пыл зарубежных партнёров, нужно пару десятков кораблей. От необходимого количества у российского ВМФ в данный момент есть только половина. Смогут ли "Ясени" и "Хаски" удвоить огневую мощь военно-морского флота — станет ясно в ближайшие несколько лет.

Авторы Сергей Андреев