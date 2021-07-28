Россияне активнее закапываются в долговую яму Банки празднуют рекордное количество выданных кредитов. Чем это обернётся для простых россиян — в реплике Александры Баязитовой. 28 июля, 16:36 Фото © Shutterstock

Российские граждане продолжают набирать кредиты с рекордной в истории скоростью, несмотря на падающие реальные располагаемые доходы. С начала года банки нарастили кредитование физлиц на два триллиона рублей, а за последние 12 месяцев россияне взяли кредитов более чем на четыре триллиона. Сейчас на выплаты банкам у граждан уходит треть всех их доходов.

Сигнал очень опасный: это означает, что, если доходы и далее будут падать, многие просто не смогут рассчитаться с кредиторами. Радует только то, что в основном это были кредиты по относительно низким ставкам.

Но на днях ЦБ рекордно поднял ключевую ставку, под которую он кредитует банки, и вернул доковидные надбавки к коэффициентам риска: это означает, что банкам потребуется больше капитала, чтобы выдавать займы, а ставки по ним, соответственно, станут выше. Рынок охладится, и из кредитной ямы медленно, но верно мы начнём выбираться.

Авторы Александра Баязитова