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Вот и презерватив пригодился: Олимпийская чемпионка из Австралии нашла необычный способ починить свой каяк

К слову, такой достаточно нестандартный "сервис" помог ей завоевать золотую медаль.

29 июля, 12:05

Видео © Tiktok/jessfoxcanoe

Олимпийская чемпионка по гребному слалому австралийка Джессика Фокс нашла абсолютно необычный способ починить свой каяк. Для этого она использовала обычный презерватив.

На опубликованном в Сети видео спортсменка показала, что обычный презерватив можно использовать для того, чтобы исправить некоторые повреждения плавсредства. Для этого она просто натянула резиновое приспособление на нос каяка.

Удивительно, но такой "сервис" помог Фокс завоевать золотую медаль Олимпиады в Токио. На втором месте оказалась британка Мэллори Франклин. Замкнула тройку немка Андреа Херцог.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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