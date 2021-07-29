Олимпийская чемпионка по гребному слалому австралийка Джессика Фокс нашла абсолютно необычный способ починить свой каяк. Для этого она использовала обычный презерватив.

На опубликованном в Сети видео спортсменка показала, что обычный презерватив можно использовать для того, чтобы исправить некоторые повреждения плавсредства. Для этого она просто натянула резиновое приспособление на нос каяка.