Кровавые дезертиры: Как банда Бороды подкупала председателей сельсоветов, грабила и убивала жителей Пермского края В начале 1920-х годов в Пермской губернии расплодились банды дезертиров. Они убивали без счёта и грабили всех, кто подвернётся под руку. За малейшее сопротивление вспарывали животы и поджигали дома. 31 июля, 21:40 13031 13031 Фото © Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images

Некоторые банды могли собрать до трёхсот штыков — настоящая армия! Им противостояла милиция — вчерашние бедняки, красноармейцы, разрозненные по сёлам и деревням, часто без сыскного опыта. Работали за идею, впроголодь. Всё, что могла им в те годы дать советская власть, — это мандат и наган. Тем не менее только в 1923 году стражи порядка ликвидировали 58 банд.

В лесу как дома

Одной из самых жестоких банд дезертиров в Прикамье стала банда бывшего белогвардейца Александра Бородулина и его подручного Ивана Аликина, орудовавшая в бывшем Ильинском уезде. Сам Бородулин был двухметровым детиной, изувером, которым местные женщины пугали своих ребятишек, когда те не слушались. Он ничего не боялся, отлично знал местные леса и прослыл прекрасным организатором — наладил разведку и заставил сотрудничать с бандой многих председателей сельсоветов и исполкомов. Со своим братом Фёдором Бородулиным и дружками Иваном Аликиным, Яковом Чирковым и ещё несколькими дезертирами, составлявшими ядро банды, жил в землянках в глуши лесов. Для еды и наворованного имел несколько отдельных схронов — местные называли их кладами. Вооружение банды состояло из наганов, винтовок и ручного пулемёта системы Льюиса.

В Прикамье Бородулин чувствовал себя спокойно: навещал отца и мать, живших в селе, дарил родне ворованную одежду и всегда мог рассчитывать на ночлег у своей зазнобы Анастасии Лузиной, которая то привечала его в своей избе, а то и навещала "милёнка" в землянке.

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В минуты опасности Бородулин менял внешность и по поддельным документам отсиживался в селе Мотовилиха или уезжал в Пермь. Подделывать документы ему позволяла пишущая машинка, которую бандиты захватили во время налёта на очередной сельсовет, и несколько ворованных печатей. Одни были украдены из воинских частей Красной армии, другие — из волостных комиссариатов.

Сбывать наворованное Бородулин заставлял в основном женщин, справедливо полагая, что они вызывают меньше подозрений. Делали это зазнобы его друзей Аликиева и Чиркова. Они забирали у бандитов награбленное, отвозили на повозках в Пермь, где сбывали на рынке, а деньги относили дружкам.

Расправа

Чаще всего жертвами бандитов становились представители новой советской власти и их семьи. От налётов страдали целые деревни: бандиты рассыпались по домам, грабили всех, убивали тех, кто служил советской власти, насиловали женщин, а потом поджигали деревню с четырёх концов, чтобы скрыть злодеяния.

Первая череда убийств была совершена осенью 1920 года в Пермском уезде. Не пощадили никого — ни женщин, ни детей. Самым жестоким убийством стала расправа над крестьянином Василием Антоновым и его семьёй — жителями села Дубравы Средне-Ёгвинской волости.

Бандиты нагрянули в село 1 ноября 1920 года и выбрали для постоя избу Антоновых. Два дня они жили в доме, заставляли крестьян кормить их — лепить пельмени и замешать для них бочонок пива. А 3 ноября в село приехали подельники Бородулина на 12 подводах. Примечательно, что селяне знали многих из них: среди бандитов был сам Бородулин, братья Печенкины, Илья Лазетников, Афанасий Соловьёв. Они стали грузить на подводы всё, что попадалось на глаза. А времена были трудные: на юге Пермской губернии царил голод, люди умирали, для многих мешок ячменя или пшеницы был шансом на жизнь. Поэтому Антонов, не желая обрекать семью на голод, незаметно послал разными дорогами двух дочерей в Ёгву за милиционерами.

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Младшую дочку Екатерину бандиты поймали у гумна, а старшую догнали в лесу. Над девушками бандиты долго измывались, у младшей отрезали грудь, старшую забрали с собой.

Сам Антонов взялся за вилы и долго бился с бандитами, однако его обезоружили и отрубили голову, всю семью вместе с малыми детьми вывели на улицу и убили у ворот. Судьба его дочери Елены тоже была страшной: наиздевавшись над девушкой, бандиты убили её в Кусновском лесу и бросили в чаще, завалив хворостом.

Добычей Бородулина стали 100 тысяч рублей, корова, лошадь, которую отобрали в селе у вдовы, и три воза хлеба. Уезжая, бородулинцы подожгли дом Антонова. Если вы думаете, что в те годы 100 тысяч рублей были большими деньгами, то вы ошибаетесь. Инфляция во время Гражданской войны была огромной. В 1921 году Совет народных комиссаров дал согласие на печать купюры в 10 миллионов рублей.

Брали по одному

Убийство Антоновых расследовали больше года. Крестьяне со следствием сотрудничать не хотели — среди них были и те, кто укрывал бандитов, должностные лица, которые доносили Бородулину о ходе следствия. Только спустя год некоторые из них на свой страх и риск рассказали милиционерам, как всё было на самом деле.

Жестокость Бороды достигала такого масштаба, что отталкивала от него даже подельников. И в 1921 году некоторые его бывшие дружки стали сотрудничать с милиционерами. Они надеялись, что за сотрудничество и помощь в поимке главарей банды им скостят срок. Они уже понимали, что у каждого бандита он свой. И время Бородулина начало подходить к концу, стоило советской власти для борьбы с бандитизмом создать в Прикамье сводный отряд милиционеров, имевших боевой опыт, и привлечь к операциям таких же опытных коммунистов. А после того как Советы стали наказывать за укрывательство бандитов, Бородулину пришлось туго — стала заканчиваться еда, резко иссякла информация о передвижениях милицейского отряда.

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Уже в марте 1921 года чекистам удалось захватить его ближайшего дружка — Ивана Аликина. Тот решил на время оставить бандитизм и по поддельным документам устроился работать на железную дорогу. Там его и опознал один из пострадавших. На допросах бандит выдал местонахождение землянок Бородулина и назвал фамилии крестьян, которые его укрывали. Признался он в убийстве "за доносы" двух жительниц деревни Ключи Лузинской волости — Горбуновой и Мальцевой. Помимо этого он был уличён в убийстве коммуниста Степана из деревни Усы Ленинской волости.

Захваченный в феврале 1921 года Чирков признался в восьми убийствах и ограблении четырёх домов. Кроме того, он рассказал об убийстве двух милиционеров — в Ленинской волости и в деревне Портново, а также поведал следователям, что у Бородулина в органах есть "крот" — милиционер из села Лузино.

В течение весны 1921 года все подельники Аликина были задержаны по одному и попали под суд. Известно, что его самого — как одного из организаторов банды — приговорили к расстрелу. Казнь была проведена 7 мая 1921 года в здании Пермской ЧК.

Конец Бороды

Несмотря на признания бандитов и родственников Бородулина, укрывавших главаря, в тот год взять его не удалось — ускользнул и залёг на дно. Уничтожить его смогли только в 1923 году во время налёта на небольшую деревеньку у села Ильинского. До этого времени бандиты обходили её стороной, и деревня была не разграблена. Налёт был нешуточным. Бородулин велел согнать жителей в один большой амбар. Он хотел сжечь всех, а потом разграбить крестьянские дома, однако бандиты его не послушались — они рассыпались по деревне, спеша разделить чужое добро и предоставив главарю самому решать судьбу жителей деревни.

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Крестьян спас сводный отряд милиционеров, нагрянувший в деревню. Бандиты, увлечённые грабежами, прошляпили появление стражей порядка и разбежались кто куда. Однако чекисты сумели окружить дом, в котором засел Александр Бородулин с тремя дружками. Главарь отчаянно отстреливался, а затем попытался прорваться сквозь окружение, но был застрелен. В перестрелке были убиты и подельники Бороды.

Пермские крестьяне не сразу поверили в смерть дезертира. Милиционерам пришлось возить труп главаря по деревням и сёлам, чтобы местные жители поняли: Бородулин убит! Тем не менее оставаться настороже крестьянам приходилось ещё долго: разбежавшиеся по лесам остатки банды вскоре собрал и возглавил брат убитого — Фёдор Бородулин. Он держал Ильинский район в страхе до 1927 года. Сдали его властям местные жители, измученные налётами и убийствами.

Авторы Майя Новик