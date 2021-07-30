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"Главное было выжить": Москвичка обвинила клинику в обезображенном лице после процедуры по омоложению

Женщина потребовала компенсацию, но в самом учреждении заявили, что она якобы просто добивается материальной выгоды.

29 июля, 21:36

Москвичка обвинила клинику в обезображенном лице после процедуры по омоложению. Видео © LIFE

34-летняя москвичка Татьяна Сергеева обвинила столичную клинику GEN87 в том, что после посещения процедур по омоложению лица у неё сильно отекла правая щека и поднялась температура. В итоги врачи диагностировали у женщины абсцесс из-за занесённой инфекции.

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"Мой лечащий врач на связь со мной так и не вышел. В клинике просили не обращаться в скорую помощь. Уверяли, что всё пройдёт и такое бываетэто не страшно. Тогда я обратилась в другую клинику, где врач сказал, что это не реакция на препараты, а банальная инфекция, которую занесли при процедуре. И тут дело было уже не до красоты, не до лица. Главное было выжить", — рассказала Лайфу пострадавшая девушка.

Татьяна добавила, что руководство клиники сначала признало свою вину и предложило ей заключить мировое соглашение с выплатой компенсации в два миллиона рублей. Но обещанных денег она так и не получила, вместо этого в бьюти-центре резко сменили позицию, обвинив свою бывшую клиентку в мошенничестве и желании нажиться.

"Одной из наших пациенток были совершены действия с целью провокации. Данные действия обусловлены целью получения материальной выгоды какой-то, в связи с этим проводится проверка уполномоченными органами. Наша клиника столкнулась впервые с такой ситуацией за все годы работы", — заявила руководитель клиники GEN87 Ирина Рождественская.

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Ранее в ХМАО пенсионерке изуродовали лицо в салоне красоты. Следователи установили, что клиника не имела медицинской лицензии, а оборудование должным образом не стерилизовалось.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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