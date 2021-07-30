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Российские пловцы вышли в финал Олимпиады в комбинированных эстафетах

Финальные заплыве в этом виде программы состоятся в воскресенье, 1 августа — и у мужчин, и у женщин.

30 июля, 13:09
<p>Юлия Ефимова. Фото © Олимпийской комитет России</p>

Юлия Ефимова. Фото © Олимпийской комитет России

Мужская и женская сборные России по плаванию вышли в финал комбинированной эстафеты 4х100 метров на Олимпиаде в Токио.

Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев показали в квалификации третье время, преодолев дистанцию за 3 минуты 31,66 секунды. Лучшей стала сборная Италии (3.30,02).

Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева вышли в финал с седьмым временем (3.57,36). Лучшими стали канадки (3.55,17).

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Финальные заплыве в этом виде программы состоятся в воскресенье, 1 августа — и у мужчин, и у женщин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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