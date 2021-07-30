Российские пловцы вышли в финал Олимпиады в комбинированных эстафетах

Мужская и женская сборные России по плаванию вышли в финал комбинированной эстафеты 4х100 метров на Олимпиаде в Токио.

Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев показали в квалификации третье время, преодолев дистанцию за 3 минуты 31,66 секунды. Лучшей стала сборная Италии (3.30,02).

Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева вышли в финал с седьмым временем (3.57,36). Лучшими стали канадки (3.55,17).