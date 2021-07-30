Столицу освободили от перчаток Второе пандемийное послабление в столице: после QR-кодов отменили и обязательное ношение перчаток. О чём это говорит — в реплике Александры Баязитовой. 30 июля, 17:24 Фото © ТАСС / Алеев Егор

Ну что, в столице постепенно отменяют коронавирусные ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом освободил москвичей и гостей города от обязанности носить перчатки в общественных местах, транспорте, такси. Теперь человека без перчаток, но в маске оштрафовать больше нельзя. Раньше за отсутствие средств индивидуальной защиты в транспорте могли привлечь к ответственности — на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

Как объяснил мэр, такое решение было принято с улучшением ситуации с ковидом, в том числе с резким сокращением числа выявленных заражений и госпитализацией тех, кто всё-таки заболел.

Кстати, в других регионах, где ситуация с ковидом хуже, не только маски, но и перчатки всё ещё являются обязательными. Это, например, в Курской, Орловской, Псковской областях. Как подчеркнул Собянин, улучшение ситуации в столице является следствием активной кампании по вакцинации. Так что, если вы ещё не сделали прививку, обязательно сходите, и тогда, возможно, скоро отменят и обязательные маски, и другие ограничения. Берегите себя и своих близких.

Авторы Александра Баязитова