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Российские дзюдоисты проиграли матч за бронзу командного турнира на Олимпиаде

Одержать победу в своей встрече смогла только Мадина Таймазова, которая уже имеет медаль Игр.

31 июля, 09:32
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Сборная России по дзюдо проиграла матч за бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде в Токио.

Встреча против команды Израиля завершилась со счётом 1:4 не в нашу пользу. Победу в своём бою сумела одержать лишь Мадина Таймазова, которая уже брала медаль на этих Играх.

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Добавим, что всего на Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали. Награды взяли Мадина Таймазова, Тамерлан Башаев и Ильназ Ильясов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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