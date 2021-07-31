Российские дзюдоисты проиграли матч за бронзу командного турнира на Олимпиаде

Сборная России по дзюдо проиграла матч за бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде в Токио.

Встреча против команды Израиля завершилась со счётом 1:4 не в нашу пользу. Победу в своём бою сумела одержать лишь Мадина Таймазова, которая уже брала медаль на этих Играх.