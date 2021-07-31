Российские дзюдоисты проиграли матч за бронзу командного турнира на Олимпиаде
Одержать победу в своей встрече смогла только Мадина Таймазова, которая уже имеет медаль Игр.
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Сборная России по дзюдо проиграла матч за бронзовые медали командного турнира на Олимпиаде в Токио.
Встреча против команды Израиля завершилась со счётом 1:4 не в нашу пользу. Победу в своём бою сумела одержать лишь Мадина Таймазова, которая уже брала медаль на этих Играх.
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Добавим, что всего на Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали. Награды взяли Мадина Таймазова, Тамерлан Башаев и Ильназ Ильясов.
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