СМИ: Лидер "Локомотива" Крыховяк перешёл в "Краснодар"

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк перешёл в футбольный клуб "Краснодар" и уже подписал контракт на три года. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, совсем скоро о трансфере будет объявлено официально. При этом Крыховяк имел сразу несколько вариантов продолжения карьеры, однако именно предложение "быков" сильнее всего устроило поляка. Сумма трансфера не называется.