СМИ: Лидер "Локомотива" Крыховяк перешёл в "Краснодар"
Ранее стало известно, что железнодорожники намерены продать целый ряд своих игроков, в том числе и лидеров команды.
Фото © ФК "Локомотив"
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк перешёл в футбольный клуб "Краснодар" и уже подписал контракт на три года. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным издания, совсем скоро о трансфере будет объявлено официально. При этом Крыховяк имел сразу несколько вариантов продолжения карьеры, однако именно предложение "быков" сильнее всего устроило поляка. Сумма трансфера не называется.
Ранее стало известно, что московский "Локомотив" решил избавиться от целого ряда своих игроков, в числе которых и лидеры команды: Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и другие.
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