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СМИ: Лидер "Локомотива" Крыховяк перешёл в "Краснодар"

Ранее стало известно, что железнодорожники намерены продать целый ряд своих игроков, в том числе и лидеров команды.

31 июля, 12:17
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк перешёл в футбольный клуб "Краснодар" и уже подписал контракт на три года. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, совсем скоро о трансфере будет объявлено официально. При этом Крыховяк имел сразу несколько вариантов продолжения карьеры, однако именно предложение "быков" сильнее всего устроило поляка. Сумма трансфера не называется.

Лидер "Локомотива" Крыховяк покидает клуб и уже попрощался с партнёрами

Лидер "Локомотива" Крыховяк покидает клуб и уже попрощался с партнёрами

Ранее стало известно, что московский "Локомотив" решил избавиться от целого ряда своих игроков, в числе которых и лидеры команды: Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и другие.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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