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Бывший главный тренер сборной России возглавил команду, от которой отказался Черчесов

До этого он возглавлял голландский "Фейеноорд", после работы в котором появилась информация, что он закончил свою карьеру.

31 июля, 16:45
<p>Фото © Iraq Football Association</p>

Фото © Iraq Football Association

Голландец Дик Адвокат, который ранее был наставником сборной России, стал главным тренером команды Ирака. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны.

Специалист будет работать с командой в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Добавим, что ранее он возглавлял голландский "Фейеноорд", а после планировал завершить свою тренерскую карьеру.

В сборной России Адвокат работал тренером с 2010 по 2012 год и покинул команду после неудачного выступления на чемпионате Европы в Польше и на Украине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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