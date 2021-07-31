Бывший главный тренер сборной России возглавил команду, от которой отказался Черчесов
До этого он возглавлял голландский "Фейеноорд", после работы в котором появилась информация, что он закончил свою карьеру.
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Голландец Дик Адвокат, который ранее был наставником сборной России, стал главным тренером команды Ирака. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны.
Специалист будет работать с командой в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Добавим, что ранее он возглавлял голландский "Фейеноорд", а после планировал завершить свою тренерскую карьеру.
В сборной России Адвокат работал тренером с 2010 по 2012 год и покинул команду после неудачного выступления на чемпионате Европы в Польше и на Украине.
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