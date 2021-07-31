Бывший главный тренер сборной России возглавил команду, от которой отказался Черчесов

Голландец Дик Адвокат, который ранее был наставником сборной России, стал главным тренером команды Ирака. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны.

Специалист будет работать с командой в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Добавим, что ранее он возглавлял голландский "Фейеноорд", а после планировал завершить свою тренерскую карьеру.