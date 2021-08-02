Жителей Центральной России предупредили об аномальной жаре

"Погода облачная с прояснениями… Воздух насыщенный влагой и тёплый. В понедельник температура 25–29, а по области до 30 градусов", — рассказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

А со вторника, по прогнозам синоптика, антициклон начнёт меняться, ЦФО окажется в холодной его части. Воздушные массы двинутся с севера, северо-запада. Начиная со среды уже существенных осадков не будет. Температурный фон до пятницы включительно снизится до 24 градусов. Вильфанд также отметил, что очень заметным будет понижение ночных температур. Со среды утром 10–15 градусов выше нуля, уже будет чувствоваться свежесть воздуха, что вполне нормально для этого времени года.