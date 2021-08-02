Абоненты "МегаФона" смогут получить бесплатную годовую подписку на Apple Music

Абоненты "МегаФона" смогут бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запущено с учётом актуальных потребностей клиентов: сегодня около 20 миллионов абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов "МегаФон" предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения "МегаФона" в разделе "Для меня".

Музыкальные стриминговые сервисы ежемесячно использует около 20 миллионов абонентов "МегаФона". 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% — на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет. Чаще всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для офлайн-прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объёмном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе — на работающих на базе операционной системы Android.