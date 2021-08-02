На петербургский фестиваль сап-сёрфинга "Фонтанка-SUP" приехали участники из 10 стран

Фестиваль сап-сёрфинга "Фонтанка-SUP". Видео © Андрей Смирнов

В этом году на речной карнавал в Северную столицу съехались сап-сёрферы из десяти стран Европы, Азии и даже Южной Америки. Участники вновь удивили горожан и туристов оригинальными костюмами и творческими инсталляциями на сапах.

Фото © Асхат Бардынов, Андрей Чистяков

Впервые в фестивале "Фонтанка-SUP" приняли участие представители Мексики и Индии — Антонио Ривера и Анкит Саху. Они учатся на факультете математики и компьютерных наук СПбГУ, который открылся в 2019 году при поддержке компании "Газпром нефть". На фестивале математики присоединились к "Команде прогресса" — сборной студентов и учёных, которые также учатся и работают в магистратурах и научных центрах "Газпром нефти" в разных вузах Петербурга. Любовь к сап-сёрфингу собрала вместе программистов, биологов и даже участников арктических экспедиций.

Фото © Асхат Бардынов, Андрей Чистяков

Молодые учёные придумали креативный дизайн для своей формы в стиле костюмов супергероев. По задумке авторов, этот образ подчёркивает, что учёные — это и есть настоящие герои нашего времени. Яркие линии на футболках и штанах напоминают электрические импульсы, которые повторяют силуэт мышц спортсменов, что символизирует силу научных идей и прогресса.

"Нас вдохновила идея показать, что профессия учёного вновь популярна у молодёжи и идеально подходит тем, у кого есть дух первооткрывателей и кого вдохновляет всё необычное и креативное", — рассказал участник "Команды прогресса" Михаил Бергарт.

Фото © Асхат Бардынов, Андрей Чистяков