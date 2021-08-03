"Все дороги ведут в Ухань": В США представили новые доказательства лабораторного происхождения ковида Американский законодатель восстановил хронологию малоизвестных событий в Китае перед пандемией и собрал информацию о невероятных возможностях современной микробиологии. 2 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

— Настало время полностью исключить рынок морепродуктов как первоисточник вспышки (СoViD-19. — Прим. Лайфа). Неоспоримые доказательства свидетельствуют о том, что все дороги ведут в Уханьский институт вирусологии, — говорится в докладе, подготовленном членом Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом.

Издание The Hill и агентство Reuters утверждают, что документ опубликован в понедельник, 2 августа 2021 года. По данным Fox News, он только готовится к публикации, но его текст был предоставлен телеканалу.

Майкл Маккол проводит в своём отчёте две главные мысли: первая — коронавирус был сделан в лаборатории, вторая — китайское правительство до последнего молчало об эпидемии.

Майкл Маккол. Фото © ТАСС / АР / Michael McCaul

И вот представленные в пользу этого аргументы.

Первое

Подозрительная череда событий в Уханьском университете и Уханьском институте вирусологии 12 сентября 2019 года. К слову, эти две организации находятся примерно в полутора километрах друг от друга. Итак, сначала университет выпускает уведомление о неких проверках в лаборатории. Спустя несколько часов из Интернета исчезает вся собранная Институтом вирусологии база данных о генетической структуре вирусов. Там были результаты изучения примерно 20 тысяч образцов, собранных в разных частях Китая, вплоть до GPS-информации о месте, где взят биоматериал. И всё это было в открытом доступе. Кстати, позже об этом спросили знаменитую "леди летучую мышь" — старшего научного сотрудника Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Ей задали конкретный вопрос: куда и почему эти данные исчезли? И чёткого ответа не поступило. Исследователь лишь сказала, что это "бессмысленные вопросы, основанные на ваших подозрениях". В тот же день, 12 сентября, вечером Институт вирусологии подаёт заявку на усиление мер безопасности в своей лаборатории. И в этой заявке сказано, что требуется нанять охрану, организовать видеонаблюдение и патрулирование для контроля за регистрацией и приёмом иностранного персонала.

Второе

За несколько месяцев до пандемии Уханьская лаборатория биобезопасности подаёт заявку на капитальный ремонт системы очистки воздуха и обработки отходов в исследовательских организациях.

Третье

В конце 2019 года (правда, точная дата не называется) работу лаборатории биобезопасности четвёртого уровня Уханьского института вирусологии берёт под личный контроль военный эксперт по защите от биологического и химического оружия генерал-майор Чэнь Вэй. Как пишет Fox News, об этом рассказал некий бывший высокопоставленный американский чиновник.

Четвёртое

Картографические данные показывают, что осенью 2019 года уханьские микробиологи ездили на работу общественным транспортом.

Пятое

Спутниковые снимки показывают, что в сентябре и октябре 2019 года заметно больше людей приходили в уханьские больницы.

Фото © ТАСС / ZUMA

Шестое

В тот же самый период (сентябрь-октябрь) в Сети резко возросло количество запросов с описаниями таких симптомов, какие бывают при ковиде. Здесь надо напомнить, что официально моментом начала пандемии считают ноябрь-декабрь 2019-го.

Седьмое

В октябре 2019 года в Ухани состоялись Всемирные военные игры — спортивные соревнования для военнослужащих. Приехали тысячи военных из разных стран. И в зарубежных СМИ имеются упоминания, что состязания проходили без болельщиков, Ухань была "городом-призраком". Более того, у спортсменов из нескольких стран после этого возникли ковидные симптомы, а участники из четырёх государств в ноябре-декабре заболели.

Восьмое

27 февраля 2020 года в The Health Times было опубликовано интервью вице-президента Хубэйского общества статистики и информации в сфере здравоохранения Юй Чуаньхуа. И он тогда рассказал, что в собранной его организацией базе данных есть информация о пациенте, который заболел ковидом 29 сентября 2019 года, и ещё о двух случаях, зафиксированных 14 и 21 ноября. Перед публикацией Чуаньхуа позвонил журналисту, опроверг и потребовал убрать из текста свои же слова о ноябрьских случаях заболевания ковидом.

Девятое

Как-то слишком быстро и однозначно было заявлено, что этот коронавирус произошёл от коронавируса летучих мышей. В докладе приводится пример с ближайшим родственником ковида — атипичной пневмонией (SARS): на то, чтобы достоверно установить её связь с вирусом рукокрылых, потребовалось 14 лет.

Десятое

Интервью одного из ведущих экспертов по коронавирусу, учёного из Университета Северной Каролины Ральфа Барика, который, помимо всего прочего, не первый год сотрудничает с Уханьским институтом вирусологии. Он рассказал, что в 2015 году принял участие в создании "вируса-химеры": к частице SARS присоединили spike-белок (знаменитый коронавирусный "шип"). По его словам, это делалось, чтобы выяснить, как бы повёл себя новый подобный штамм: сразу бы вызвал эпидемию или сначала прошёл какой-то этап мутаций. И вывод по итогам был сделан такой: некоторые вирусы летучих мышей уже изначально вполне способны заражать другие виды. Но самое главное: Барик объяснил, что при создании этой "химеры" они с коллегами специально оставили на ней некие следы, так сказать, "швы", в том месте, где соединяли детали "конструктора". Как бы "на память". "Своего рода подпись: вирус сделан в лаборатории профессора Барика", — пояснил микробиолог. Но, в принципе, как он подчеркнул, можно обойтись и без этого, то есть технологии позволяют проделывать такие вещи, не оставляя абсолютно никаких видимых следов. И это как минимум означает, что утверждения о невозможности сделать ковид в лаборатории, поскольку это бы сразу было заметно, — явная ложь.

Авторы Адель Романенкова