Новые правила для получения и замены паспорта Теперь паспорт будут выдавать по-новому: увеличен срок для замены, а также изменилось его содержание. Как будет выглядеть главный документ россиянина — в реплике Александры Баязитовой. 2 августа, 17:29 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

С этого августа российский паспорт будет действительным даже после того, как вам исполнилось 20 или 45 лет и подошёл срок для его обмена. Для этого вместо 30 дней отпускается целых 90. Соответствующие изменения в порядок выдачи основного документа внесло Правительство России.

Так что количество штрафов за несвоевременный обмен паспорта (а в Москве это до пяти тысяч рублей) должно значительно сократиться. В два раза уменьшен и срок изготовления документа — теперь у МВД на оформление и выдачу нового паспорта будет только пять дней, а не десять, как раньше.

Изменится и содержимое: теперь обязательно в паспорте будут ставиться только две отметки: это прописка (постоянная регистрация) и информация об отношении к воинской обязанности. Все остальные данные — о детях, браках, ИНН, группе крови — будут исключительно добровольными. Что вполне понятно, ведь скоро вместо привычной красной книжки будут выдавать пластиковую карту — цифровой биометрический паспорт, где все эти штампы ставить будет негде.

Авторы Александра Баязитова