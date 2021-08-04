Секретный план по разжиганию войны: Зачем МИ6 перебросила британский спецназ к границам Ирана На Даунинг-стрит отрицают любую причастность к переброске элитного подразделения SAS, а российские эксперты не исключают, что дело может закончиться войной. 3 августа, 21:40 Фото © Scott Nelson / Getty Images

Сыр-бор

Британская газета Mirror сообщила, что на Ближний Восток "с секретной миссией" было переброшено элитное спецподразделение британской армии. Задача бойцов специальной авиадесантной службы (САС) в регионе — найти, захватить или ликвидировать ответственных за недавнюю атакую беспилотников на танкер, в ходе которой погиб капитан — гражданин Румынии — и британский сотрудник, предположительно, частной военной компании, охранявшей груз.

Танкер Mercer Street, атакованный в Оманском заливе в ночь на 30 июля, принадлежал японской компании и был зафрахтован израильской фирмой Zodiac Maritime. Последняя, в свою очередь, принадлежит миллиардеру Эялю Оферу, известному тесными связями с Правительством США. По сведениям оператора судна, в момент нападения оно находилось рядом с побережьем Омана и шло из Танзании в ОАЭ. На сигнал бедствия отреагировали военнослужащие ВМС США — к месту инцидента прибыл американский патрульный корабль, а экипажу оказали помощь.

Британские СМИ утверждают, что для атаки в Аравийском море был задействован большой дрон со взрывчаткой, который летел за сотни миль от суши и контролировался по специальному каналу связи. По сообщениям СМИ, британская разведка уже определила район, из которого могли отправить беспилотник со взрывчаткой, и в ближайшее время сможет провести "огневую миссию". Ассистировать в операции британцам будут американские ВМС — Пятый флот ВМС США находится с постоянной миссией "по поддержанию безопасности" в этом регионе и базируется в Бахрейне.

Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Фархад Ибрагимов отметил, что время для "запугивания" Ирана выбрано идеально: в стране меняется власть и перед новым главой государства Израиль и его союзники могут прямо прочертить красную линию.

Напугать нового президента и провести для этого показательную акцию — вот почему сейчас появляются такие утечки в западных СМИ. Но фактически британцы и их союзники ввязываются в очень опасную игру: атака на зарубежное государство, даже показательная, в наказание за предполагаемый инцидент, да ещё и недоказанный, может закончиться тем, что Иран будет отвечать со всей силы. Если всё будет развиваться именно так, то предсказать исход практически невозможно Фархад Ибрагимов Аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Месть за наглость

Пока история с нападением на танкер ограничивается дипломатическими заявлениями. Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что в ведомстве работают над согласованным ответом Ирану. За выходные совместную борьбу против "иранского террора" обсудили министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД Ирана Саид Хатибзаде называет все обвинения в адрес страны голословными и отмечает, что в странах Запада ничего не говорят об атаках на иранский торговый флот в Красном море.

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что страны Запада должны предъявить доказательства обвинений в причастности Ирана к атаке на судно Mercer Street. В противном случае их заявления лишены оснований.

Впрочем, решение о "возмездии" за нападение могли принять ещё в день атаки. Mercer Street не первый корабль, который подвергается атаке. Этот танкер — пятое атакованное с начала года торговое судно, которое напрямую или косвенно связано с Израилем. Проблема в том, что отправка боевой группы британских спецназовцев в сопредельные районы, рядом с которыми может находиться иранский центр управления беспилотниками, может спровоцировать полномасштабную войну.

Вопрос выживания

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Эксперты по Ближнему Востоку отмечают, что атаки Ирана на израильские корабли (или корабли с израильским грузом или экипажем) могут стать своеобразным ответом на атаки ВВС страны по проиранским подразделениям в Сирии. Военно-воздушные силы Израиля до сих пор наносят удары по иранским ополченцам, воюющим на стороне сирийской армии. Да и в техническом плане современный Иран представляет угрозу для всех потенциальных противников в регионе. За последние несколько лет в стране созданы десятки разных беспилотников — от лёгких разведывательных машин до тяжёлых "дронов-камикадзе", способных нести на себе несколько сотен килограммов взрывчатки. Усовершенствовали и ракетное оружие для такой техники — от примитивных копий американских ракет иранцы давно отошли и производят оружие, которое находится на одном уровне с турецким и китайским.

Кроме того, ракетный щит страны надёжно укрыт в подземных базах: противокорабельные комплексы и сверхзвуковые ракеты ждут своего часа и при необходимости могут быть применены по противнику. Единственная проблема состоит в том, что британский спецназ уже находится на одной из баз союзников Великобритании на Ближнем Востоке (вероятнее всего, в Омане или ОАЭ), где ожидает приказов. Из оманского порта Эль-Хасаб до побережья Ирана не больше пары десятков километров, а если группу ликвидации SAS будут забрасывать по воздуху, это займёт всего несколько минут.

Квант перемирия

Другая — скрытая — цель британской атаки, которую маскируют под возмездие за атакованный танкер — лишить Иран возможности развивать собственные беспилотные технологии. По словам эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархада Ибрагимова, Иран стремительно догоняет Турцию по уровню развития боевых беспилотников. Такая техника производится в Иране за копейки, и устроить массовый таран боевых кораблей дронами-камикадзе для персидской страны ничего не стоит.

Все, кто находится вокруг Ирана, хорошо это понимают. В Израиле за ситуацией вокруг центров производства беспилотников следят особенно пристально, поскольку эта страна — главный региональный оппонент, и не дать Ирану достигнуть пика могущества армии — это одна из стратегических задач для израильтян Фархад Ибрагимов Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай"

Для Российской Федерации, по словам эксперта, ничего хорошего в вероятном нападении на Иран (пусть даже силами отдельной группы британского спецназа) нет. Эксперт отмечает, что на протяжении многих лет Москва убеждает Израиль (и другие страны) не нападать на эту страну, однако в случае полномасштабного военного конфликта Россия должна будет выступить на стороне Ирана.

Если начнётся война, то Россия вмешается в ситуацию. Лавров уже говорил, что нападение на Иран будет приравниваться к нападению на Россию. Повторять это западным партнёрам, я думаю, не станут Фархад Ибрагимов Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай"

Эксперты считают, что Израилю и другим странам вполне по силам сымитировать атаку иранского беспилотника, чтобы ввязаться в большую драку. Сама история с нападением на израильский танкер и смертью британского наёмника на борту при этом очень сильно напоминает смесь Тонкинского инцидента (после него США вторглись во Вьетнам) и подготовки вторжения в Ирак. Вместо американского боевого корабля под удар попал израильский, а вместо тысяч гражданских, погибших во время терактов 11 сентября, на борту Mercer Street погибли лишь двое. Но для США, Великобритании и Израиля этого может оказаться достаточно. Главное, чтобы появился повод нанести по своему старому противнику один из самых болезненных ударов. Дойдёт ли дело до диверсии на ядерных объектах страны — не берутся сказать даже видные эксперты по региональной безопасности.

Авторы Сергей Андреев