Ежемесячные выплаты в десять тысяч, которые сейчас получают родители детей до семи лет, могут быть расширены на другие возрасты. И правительство уже работает над этим, сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Это прообраз будущих адресных выплат, которые действительно смогут снизить бедность в России в два раза, при этом программа посильна для государства — речь идёт всего лишь про несколько сот миллиардов рублей.

И действительно, официально в России порядка 19 млн бедняков и большая часть из них — семьи с детьми. Фактически рождение ребёнка, а тем более двух, и приводит к бедности — ведь ребёнку надо много и на нём особо не сэкономишь. Так что предложения выглядят логично и своевременно: выплачивать пособия не просто людям с низким доходом, а адресно — на детей, и не до семи лет, а на всех, пока они не станут взрослыми. Главное, чтобы эти выплаты были постоянными и предложения не затерялись где-то в кабинетах Белого дома российского правительства.