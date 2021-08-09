"Посейдон" академика Сахарова

Активно писать про присутствие российских подлодок с ядерным оружием у берегов Великобритании местные СМИ начали два года назад. Недавно таблоид The Sun со ссылкой на свои источники в Минобороны сообщил, что подводные лодки "Борей" проекта 955 выполняют в Атлантическом океане "зловещие задачи", а происходящее напоминает военным события времён холодной войны. Британцы пояснили, что, когда эти субмарины обнаруживают, боевые корабли ВМС страны не успевают подойти к ним на расстояние визуального контакта — подлодка сразу уходит на глубину более 500 метров, где её невозможно обнаружить и идентифицировать.

Стратегические подводные лодки несут на борту баллистические ракеты "Булава". На каждой подлодке проекта 955 "Борей" находится по 16 таких ракет, а также другое вооружение. В некоторых британских военных журналах иногда появлялась информация, что при необходимости к "Бореям" можно пристыковать специальный контейнер, в котором хранятся "ядерные торпеды", в которых без труда угадывались знаменитые "Статус-6", позже переименованные в "Посейдоны". Это же оружие за скорость и мощность в НАТО называют "морским Искандером".

Корни "Посейдона" глубоко уходят в историю другого секретного проекта — ядерной торпеды Т-15. Создать её в 50-х годах предложил физик Андрей Сахаров. По его задумке термоядерный взрыв мощностью несколько десятков мегатонн должен был разрушить значительную часть сооружений и вызвать последующее затопление огромной волной. Боевую часть торпеды разработали в секретном КБ-11, а для доставки такого заряда к берегам потенциального противника начали проектировать специальную подлодку. Но вскоре от идеи отказались: создание оружия такой мощности сулило большие расходы и потянуть ещё одно направление стратегического вооружения СССР не мог. Через некоторое время информация о создании этой торпеды появилась у разведки США и НАТО. Тогда же выяснилось, что противостоять скоростной "торпеде Сахарова" нечем.

Что известно о секретных подлодках

Фото © ТАСС / Елена Верещака

Субмарины, которые время от времени провоцируют панические атаки у британских военных, давно известны. Это подводные лодки из состава 31-й дивизии Северного флота. За боевые возможности это подразделение часто называют "остриём копья" — в случае ядерного нападения подводные корабли этого соединения одними из первых нанесут ответный удар.

Помимо подлодок "Борей" рядом с Великобританией регулярно появляются многоцелевые подводные лодки с крылатыми ракетами. Эти корабли находятся в ведении другого секретного подразделения Северного флота — знаменитой "звериной" дивизии подводных лодок. Официально его называют неброско — 12-я эскадра подводных лодок. Другое наиболее известное как в России, так и на Западе название — "звериная" дивизия.

В её составе — подводные лодки проекта 971 "Щука-Б". Они достались российскому флоту в наследство от СССР, однако из советского там только корпус — все подлодки прошли модернизацию и перевооружение на современные ракетные комплексы, и именно корабли "звериной" дивизии могут стать первыми носителями гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон".

Цунами после удара и прикрытие для "Борея"

Фото © ТАСС / Иващенко Владимир

Основоположником метода "постоянного психологического давления" на Великобританию считают командующего Северным флотом адмирала Владимира Касатонова. Однако наибольший вклад, по мнению собеседников Лайфа в оборонно-промышленном комплексе, в доктрину "неотвратимого возмездия" и постоянного присутствия у берегов противника внесли трое его преемников. Первый — адмирал, командующий Северным флотом Георгий Егоров. Он разработал детальную инструкцию об использовании подводных лодок с термоядерным оружием на борту в качестве сдерживающего фактора.

За время службы его преемника, адмирала Владимира Чернавина, боевые походы к берегам Великобритании из разовых акций переросли в плановые мероприятия по "превентивному устрашению" потенциального противника. Следующий командующий Северным флотом возвёл боевое дежурство в Атлантике в ранг первого пункта на случай глобальной войны. Аркадий Михайловский повлиял и на то, чтобы на Северном флоте появились глубоководные аппараты, способные подбираться к берегам Великобритании чуть ли не по самому дну, перевозя внутри ядерный заряд огромной мощности или специальное оборудование.

Несмотря на то что такой сценарий похож на сюжет какой-нибудь компьютерной игры (например, Call of Duty), в реальности события будут разворачиваться ещё стремительнее, чем в нарисованной дизайнерами игровой среде.

Учения российских подлодок

Фото © ТАСС / Федосеев Лев

Значительную часть учений вблизи британских берегов проводят представители так называемого гарнизона Гаджиево — подводные крейсеры проекта 667БДР, которые, как и "звериная" дивизия, служат на флоте ещё со времен СССР. Эти корабли регулярно проходят модернизацию и недавно пережили крупное обновление, поэтому наряду с "Бореями" считаются оружием XXI века. Кроме наступательного вооружения у "ядерного спецназа" есть и другое оружие — все подлодки стратегического назначения оснастили современными гидроакустическими комплексами. Они позволяют заранее обнаруживать корабли вероятного противника и обходить любые системы слежения.

В непосредственной близости от Великобритании российские подлодки появляются неслучайно. Островное государство расположено между континентальной Европой и скандинавскими странами, а все крупные учения проходят в северной части Атлантического океана, для чего флот НАТО дружным строем выходит с военных баз, в Баренцевом море или рядом — в Арктике.

Морская Assassin's Сreed Valhalla

Другая причина, по которой ВМФ России уделяет Великобритании повышенное внимание, — военные объекты этой страны. Значительная часть британских кораблей, включая эсминцы Type 45 (к которым принадлежит и HMS Defender) и авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, распределена по трём базам — Портсмут, Клайд и Девонпорт. Последняя считается крупнейшей военно-морской базой в Западной Европе и входит в стратегический резерв НАТО на случай третьей мировой войны. Такой же системы слежения, как у ВМС США, в Великобритании нет — военно-морские силы этой страны много лет переживают "нелучшие времена" и не могут похвастаться большими бюджетами на хорошую систему защиты.