По просьбе Лайфа врачи ознакомились с результатами КТ головного мозга певицы Максим, которые оказались в нашем распоряжении, и рассказали, есть ли осложнения у артистки и сколько будет длиться лечение. По словам заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского, у певицы есть проблемы воспалительного происхождения, которые, скорее всего, являются осложнением после коронавируса.

"Грубых структурных изменений в головном мозге нет, но энцефалограмму надо сделать. Дело в том, что ковид даёт осложнения на мозг, в первую очередь страдает лимбическая система мозга, ответственная за поведенческие реакции организма", — сказал собеседник Лайфа.

Серебрянский отметил, что артистка нуждается в наблюдении невролога и лора, так как осложнения коронавирусной инфекции могут проявиться позднее. По словам врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина, прогноз на лечение певицы благоприятный, но говорить о быстром выздоровлении пока нельзя.

"Имеются признаки нарушения пневматизации сердцевидных отростков, то есть, возможно, мастоидит, а мастоидит иногда требует хирургического лечения. Каких-либо последствий, согласно этой картине, не ожидается, осложнения маловероятны", — считает медик.