"Прогноз благоприятный": Врачи расшифровали новые результаты КТ певицы MaкSим
По оценке собеседников Лайфа, говорить о быстром выздоровлении пока нельзя. Медики полагают, что артистке может понадобиться хирургическое вмешательство.
Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова
По просьбе Лайфа врачи ознакомились с результатами КТ головного мозга певицы Максим, которые оказались в нашем распоряжении, и рассказали, есть ли осложнения у артистки и сколько будет длиться лечение. По словам заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского, у певицы есть проблемы воспалительного происхождения, которые, скорее всего, являются осложнением после коронавируса.
"Грубых структурных изменений в головном мозге нет, но энцефалограмму надо сделать. Дело в том, что ковид даёт осложнения на мозг, в первую очередь страдает лимбическая система мозга, ответственная за поведенческие реакции организма", — сказал собеседник Лайфа.
Серебрянский отметил, что артистка нуждается в наблюдении невролога и лора, так как осложнения коронавирусной инфекции могут проявиться позднее. По словам врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина, прогноз на лечение певицы благоприятный, но говорить о быстром выздоровлении пока нельзя.
"Имеются признаки нарушения пневматизации сердцевидных отростков, то есть, возможно, мастоидит, а мастоидит иногда требует хирургического лечения. Каких-либо последствий, согласно этой картине, не ожидается, осложнения маловероятны", — считает медик.
Отоларинголог высшей квалификации Дмитрий Суббота предупредил, что после реанимации и ИВЛ у пациентов может наблюдаться завуалированность сосцевидного отростка, но если отита нет, то такие изменения не говорят о серьёзном осложнении и в них нет ничего страшного.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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