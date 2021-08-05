Как мошенники наказывают антиваксеров Купить поддельный сертификат о вакцинации стало ещё опаснее: за покупателями теперь охотится не только полиция, но и мошенники. Чем рискует антиваксер — в реплике Александры Баязитовой. 5 августа, 04:51 Фото © ТАСС/Антон Новодережкин

Мошенники получили доступ к спискам покупателей поддельных сертификатов о вакцинации. Продают эти данные сами врачи, которые захотели дважды на этом заработать. Первый раз — когда продали сертификат, не сделав прививку, и второй раз — с помощью шантажа.

Суть его в том, что жертва получает СМС, что якобы врач, выдавший сертификат, арестован, после этого предлагается перевести некую сумму (50 тысяч рублей) за то, чтобы удалить все улики. Иначе они все попадут в полицию, которая возбудит дело о покупке сертификата, а за это предусмотрено до года тюрьмы.

Хуже всего, если жертва заплатит. Тогда мошенники будут давить дальше и требовать всё больше и больше денег. Ну а самый правильный выбор — всё-таки сходить и сделать прививку. Остаётся надеяться, что мошенники не будут действовать эффективнее, чем полиция.

Авторы Александра Баязитова