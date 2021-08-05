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Сборная России вернулась на пятое место в общем зачёте Олимпиады в Токио

Всего в активе нашей национальной команды 55 медалей: 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.

5 августа, 08:05
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сборная России на Олимпийских играх в Токио вернулась на пятую строчку общекомандного зачёта, обогнав команду Великобритании.

Такой подъём стал возможен после того, как боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль. Для нашей команды она стала 15-й на этих Играх. При этом на четвёртом месте — сборная Австралии, в активе которой 17 золотых.

Добавим, что всего в активе нашей национальной команды 55 медалей: 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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