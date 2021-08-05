Сборная России вернулась на пятое место в общем зачёте Олимпиады в Токио
Всего в активе нашей национальной команды 55 медалей: 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сборная России на Олимпийских играх в Токио вернулась на пятую строчку общекомандного зачёта, обогнав команду Великобритании.
Такой подъём стал возможен после того, как боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль. Для нашей команды она стала 15-й на этих Играх. При этом на четвёртом месте — сборная Австралии, в активе которой 17 золотых.
Добавим, что всего в активе нашей национальной команды 55 медалей: 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых.
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