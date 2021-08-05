НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса

Из больниц за это же время выписали в связи с полным выздоровлением 20 370 пациентов, за всё время — 5 700 212.

5 августа, 08:09
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За минувшие сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса. Всего в стране с начала эпидемии ковидом заразилось 6 379 904 человека в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 162 509 человек. Из больниц за сутки выписали в связи с полным выздоровлением 20 370 человек, за всё время пандемии таких пациентов было 5 700 212.

Врач Роспотребнадзора назвала продолжительность острого периода коронавируса

Врач Роспотребнадзора назвала продолжительность острого периода коронавируса

Ранее Лайф рассказывал, что россиянка с ослабленным иммунитетом вылечилась от коронавируса спустя 318 дней после заражения. Это пока рекордная продолжительность болезни. Остальных россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома. Оказалось, что 80% пациентов, перенёсших коронавирус, не возвращаются к тому уровню здоровья, который у них был до болезни. Им нужно постепенное и длительное восстановление.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Минздрав назвал число вакцинированных от коронавируса россиян

сегодня в 08:32

Число случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов

вчера в 20:31

Шерше ля фам: Стала известна причина зверского убийства семьи из пяти человек в Хакасии

сегодня в 08:30

"Я должен был делать выводы": Кравчук счёл доверие к России своей самой большой ошибкой

сегодня в 08:44
Life

Российского ходока Мизинова дисквалифицировали во время соревнований на Олимпиаде

сегодня в 08:44

Новости партнеров

Layer 1