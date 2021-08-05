В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса
Из больниц за это же время выписали в связи с полным выздоровлением 20 370 пациентов, за всё время — 5 700 212.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
За минувшие сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса. Всего в стране с начала эпидемии ковидом заразилось 6 379 904 человека в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Также за последние 24 часа в стране зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 162 509 человек. Из больниц за сутки выписали в связи с полным выздоровлением 20 370 человек, за всё время пандемии таких пациентов было 5 700 212.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка с ослабленным иммунитетом вылечилась от коронавируса спустя 318 дней после заражения. Это пока рекордная продолжительность болезни. Остальных россиян предупредили о пугающей особенности постковидного синдрома. Оказалось, что 80% пациентов, перенёсших коронавирус, не возвращаются к тому уровню здоровья, который у них был до болезни. Им нужно постепенное и длительное восстановление.
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