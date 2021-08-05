В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса. Всего в стране с начала эпидемии ковидом заразилось 6 379 904 человека в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 162 509 человек. Из больниц за сутки выписали в связи с полным выздоровлением 20 370 человек, за всё время пандемии таких пациентов было 5 700 212.