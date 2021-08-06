Испанский стыд: США могут перебросить эсминец "Дональд Кук" для новой провокации в Чёрном море Для того чтобы спровоцировать российский флот на ответные действия, боевые корабли альянса могут открыть огонь. 5 августа, 21:40 Фото © Getty Images / U.S. Navy

Dive-2021

5 августа в акватории Чёрного моря у берегов Румынии началась активная фаза учений Dive-2021. Кроме ВМС Украины в них участвуют члены Североатлантического альянса: США, Болгария, Румыния, а также страны, не входящие в альянс, — Грузия и Азербайджан. Официальная цель учений — отработать синхронизацию действий флотов под водой. Но помимо кораблей обеспечения и специальных водолазных катеров присутствует и другая боевая техника.

Для того чтобы учения прошли по плану, значительную часть Чёрного моря рядом с Румынией оцепили. Все корабли прибыли в район заблаговременно. Военные манёвры продлятся несколько дней, однако по завершении Dive-2021 может разыграться история, достойная экранизации. Американские корабли, прибывшие для "наблюдения и управления" учениями, могут "проводить" украинские и грузинские корабли в порты постоянного базирования, а на обратном пути повторно нарушить морскую границу России, как это пытался сделать британский эсминец HMS Defender.

Наследие "Дональда Кука"

Фото © Getty Images / Volkan Furuncu / Anadolu Agency

Но для повторения скандала с эсминцем HMS Defender пока недостаточно кораблей. Их хватает с точки зрения количества, но вот боевые возможности далеко не те — в учениях Dive-2021 участвуют суда с гораздо меньшим водоизмещением. В основном это патрульные корабли и десантные катера, которые можно перебросить на базы союзников в регионе без особого шума. Для полноценной, громкой и красивой провокации такие корабли не годятся — на них практически нет вооружения, скорость хода слишком мала, чтобы быстро "нырнуть" вглубь российской границы и уйти обратно, а риск случайного попадания российской ракеты слишком велик.

Для того чтобы провести финальную фазу учений, командование Шестого флота США может перебросить три боевых корабля. Два из них практически неизвестны обывателю — это эсминцы типа "Арли Бёрк" USS Truxtun (DDG 103) и USS Higgins (DDG 76). Зато третий корабль, который могут отправить к берегам Крыма ради провокации, на слуху с 2014 года. Это знаменитый эсминец типа "Арли Бёрк" — DDG-75, он же — USS Donald Cook. Все три имеют схожую конструкцию и как две капли воды похожи на американский эсминец USS Laboon, который пробыл в акватории Чёрного моря почти месяц. На борту каждого из них находится по 56 крылатых ракет "Томагавк", мощное разведывательное оборудование и под 400 человек экипажа.

Пока эти корабли находятся в пункте базирования ВМС Испании в городе Роте, однако после получения приказа эсминцы "Арли Бёрк" могут пройти Босфор и появиться в Чёрном море в течение нескольких суток. Сложность с переброской эсминцев в Чёрное море, по словам бывшего командира БЧ-2 ракетного катера "Р-63" Виталия Пилипенко, состоит в попытке сознательного нарушения Конвенции Монтрё.

Эсминцы в Чёрное море можно перебрасывать только до определённого предела. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн. Три эсминца по пять тысяч тонн — это уже половина лимита. А там ещё и корабли НАТО, и много другой техники для учений. США Конвенция Монтрё беспокоит с момента подписания, поэтому попытка её нарушить или обойти будет предпринята совершенно точно. Вопрос только в том, когда это случится и как будет выглядеть Виталий Пилипенко Бывший командир БЧ-2 ракетного катера "Р-63"

Американские эсминцы в Чёрном море

Фото © Getty Images / Yulii Zozulia / Ukrinform / Barcroft Media

Судя по тому, что пишут об инциденте с британским эсминцем Defender западные СМИ, необходимого эффекта от провокации в НАТО так и не добились. Моряков обвиняют в трусости и непрофессионализме, а ближайших союзников — американцев — в предательстве интересов альянса. Дескать, последние не поддержали ни Украину в её "крестовом походе" против России, ни британцев во время демонстрации силы. Одного боевого корабля для запугивания российских пограничников оказалось недостаточно, поэтому "требования" британских военных официально высказали союзникам по военному блоку — теперь демонстрировать решимость и поддержку Украины должны американские корабли.

Про оперативные возможности российского флота по перехвату кораблей НАТО в акватории Чёрного моря мы уже слышали, однако в этот раз для отвлечения внимания альянс может привлечь "силы из предбанника" НАТО — стран, которые вроде как хотят принять в состав военного блока, но не могут, потому что это сразу обострит отношения с Россией и развяжет нашим военным руки в части ответных мер.

В качестве отвлекающего манёвра могут быть задействованы остатки грузинского флота — несколько ракетных катеров, которые российские фрегаты при необходимости могут потопить заблаговременно. Основную часть грузинского флота в Поти российский спецназ ВДВ уничтожил ещё в 2008 году, однако несколько уцелевших кораблей регулярно "стоят с краю" военных учений НАТО в Чёрном море.

Морская граница Крыма

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

На протяжении многих лет Соединённые Штаты и их ближайшие союзники по НАТО отказываются признавать статус Крыма, несмотря на то что народ полуострова свой выбор сделал ещё в 2014 году. На украинских и западных картах морская граница Крыма помечена как территориальные воды Украины, однако фактическое судоходство осуществляется по "российской" схеме, где Крым — часть Российской Федерации, а в ответ на любую попытку вторжения в воды РФ нарушителю может грозить уничтожение.

23 июня первую попытку "прощупать" российскую границу по морю совершил британский эсминец HMS Defender. Он пересёк границу всего на несколько сотен метров, и после серии устных предупреждений российские пограничники открыли предупредительный огонь. После этого о деле поддержки Украины британские военные моряки мгновенно забыли, рулевые резко отвернули вправо, и весь инцидент был исчерпан. Чтобы нужный политический и общественный эффекты были достигнуты, новую провокацию у берегов Крыма могут устроить сразу с нескольких сторон. По словам бывшего командира БЧ-2 сторожевого корабля "Достойный" Андрея Шапочкина, для этого флот США и НАТО может совершить обманный манёвр.

Все эти финты ушами мы уже видели. Ничего нового тут нет. Они могут сымитировать переход из Констанцы в Одессу и по пути постараются по касательной задеть и границу Крыма. Перед этим грузины ещё что-нибудь придумают, чтобы на себя внимание отвлечь Андрей Шапочкин Бывший командир БЧ-2 сторожевого корабля "Достойный"

Окончательного решения о переброске американских эсминцев в Чёрное море ещё нет, однако приказ на движение в Босфор эсминцы "Арли Бёрк" могут получить в течение следующих двух суток. Как после этого будут разворачиваться события — покажет время. Российские военные уже изучают возможности ВМС США в Чёрном море.

Авторы Сергей Андреев