Выбросы коров, или Введут ли налог на мясо: Александра Баязитова — о том, почему российским бурёнкам ничто не угрожает

Спецпредставитель президента Дмитрий Песков намедни огорошил общественность: мол, скоро будет введён налог на мясо. Однако этому прогнозу вряд ли суждено сбыться.