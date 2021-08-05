Выбросы коров, или Введут ли налог на мясо: Александра Баязитова — о том, почему российским бурёнкам ничто не угрожает
Спецпредставитель президента Дмитрий Песков намедни огорошил общественность: мол, скоро будет введён налог на мясо. Однако этому прогнозу вряд ли суждено сбыться.
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Уже через несколько лет Россия должна будет ввести отдельный налог на мясо, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков. Мол, это будет необходимо, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат. Ведь животноводческая отрасль генерирует большое количество метана (коровы, пардон, пукают), который, как считается, влияет на глобальное потепление.
Непонятно, почему господин Песков считает, что коровьего метана станет меньше, если на мясо ввести налог, но можно констатировать, что об углеродном сборе он знает немного. Действительно, такой налог есть в некоторых странах, но не на сельское хозяйство, а в основном он касается компаний тяжёлого машиностроения и энергетики. И да, с 2025 года Европа вводит углеродный налог для третьих стран, которые им поставляют товары с серьёзным углеродным следом. Фактически это просто дополнительная пошлина и нечестная конкуренция.
И это коснётся только немногих российских товаров: стали, удобрений, цемента и алюминия. И даже если европейцы введут налог на выбросы коров, то нам это не грозит, поскольку мясо в Европу мы не поставляем. Так что коровы могут спать спокойно.