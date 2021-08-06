Прощай, эпоха: Куда Лео Месси уйдёт из "Барселоны" В эту новость сложно поверить, но, к большому сожалению миллионов фанатов, это именно так. 5 августа, 21:40 Фото © FC Barcelona

Теперь официально. Лионель Месси уходит из "Барселоны". Это не просто эпоха, это нечто большее, что, возможно, не поддаётся описанию. Величайший аргентинец покидает команду, которая стала для него родной. Вопрос лишь один: куда пойдёт?

Говорим "Барселона" — представляем Месси. Эта формула работала, кажется, без каких-либо исключений. Аргентинец был символом всея каталонского футбола. Настоящий гений, который побил все возможные и невозможные рекорды. Казалось, что Месси и "Барселона" абсолютно неразлучны.

Во многом именно Месси и Роналду возвели статус испанской Ла-Лиги и Эль-Класико в особенности на совершенно новый уровень. За противостоянием двух главных звёзд всего мирового футбола следили в разных уголках планеты. Матчи "Реала" и "Барсы" даже специально ставили пораньше, чтобы азиатские поклонники могли наблюдать за ними в прямом эфире.

И если Роналду уже давно из Испании уехал, то Месси это сделал только сейчас. Впрочем, определённые предпосылки для этого были ещё и в прошлом году. Уже тогда было много слухов и споров о том, продлит ли Месси свой контракт с "Барсой". Спасти ситуацию могла смена президента: Жозепа Бартомеу сменил Жоан Лапорта, а в команду летом приехал друг Месси — нападающий Серхио Агуэро. Но удержать не удалось.

— Я хотел уйти, потому что не чувствовал себя счастливым в клубе в последнее время. Однако вне зависимости от того, сколько раз я уйду или останусь, моя любовь к клубу никогда не изменится, — говорил Лионель Месси в прошлом сентябре.

Месси и "Барселона" были за

Главный нюанс заключается в том, что обе стороны готовы были подписать новое соглашение. Месси нужен "Барселоне", да и ему нужна именно эта команда. Но вот незадача: в дело вступает регламент Ла Лиги, который не позволил сохранить один из её символов.

— Лео Месси не останется в "Барселоне". Несмотря на достижение соглашения между клубом и Лео Месси, а также явное намерение обеих сторон подписать сегодня новый контракт, сделать это не удастся в связи с экономическими трудностями по регламенту Ла Лиги, — говорится в сообщении клуба.

В "Барселоне" уже давно говорят о серьёзных финансовых проблемах, из-за которых команда до сих пор не выходит из числа участников Суперлиги. Туда-то каталонцы как раз влезли из-за того, что ковид серьёзно ударил по финансовому положению сине-гранатовых. Впрочем, это не помешало "Барсе" усилиться Мемфисом Депаем и Серхио Агуэро. А вот сохранить Месси не удалось.

Кстати, по некоторым данным, Лионель Месси был готов на существенное понижение зарплаты и прилетел в Барселону из отпуска, чтобы уладить все моменты. Однако что-то пошло не так.

Куда дальше?

Теперь это главный вопрос. Понятно, что Лионелю Месси будут рады абсолютно везде. Даже в свои солидные по футбольным меркам годы аргентинец способен помочь кому угодно. И самым успешным, и самым страдающим.

Главный фаворит в борьбе за Месси, которая теперь объявлена открытой, — ПСЖ. Именно парижане могут предложить аргентинцу любые, какие он захочет, условия. Катарские шейхи не пожалеют никаких денег, ведь их мечта — выиграть Лигу чемпионов — пока остаётся несбыточной. Неймар и другие звёзды не помогли.

Кстати, фактор Неймара может быть немаловажным, ведь уже давно известно, что в "Барселоне" у них были достаточно хорошие взаимоотношения между собой. Трио Месси – Суарес – Неймар кошмарило умы абсолютно всего футбольного мира. Теперь потенциально можно получить трио Месси – Мбаппе – Неймар. И не факт, что оно не будет менее убойным.

Позвать Лионеля Месси могут и в Манчестер. Причём как в "Сити", так и в "Юнайтед". По крайней мере, с финансами проблем нет в обоих этих клубах. Более вероятный вариант — "Манчестер Сити". Всё-таки Хосеп Гвардиола и Лионель Месси в тандеме переживали лучшие футбольные годы. Пеп руководил действиями своего самого яркого подопечного и с каждым днём всё больше раскрывал его миру.

Наверняка и сам Месси куда охотнее будет смотреть в сторону Туманного Альбиона, нежели Франции. Как-никак более конкурентная и серьёзная лига, где никогда не было проблем с наличием настоящих суперзвёзд. Да и болельщики в Британии с большим удовольствием поглядят на суперзвезду из Аргентины.

Впрочем, замахнуться можно и на отъезд из Европы и отправиться на родину. Слухов о том, что Месси может вернуться в родной клуб "Ньюэллс Олд Бойз", в прошлом году ходила масса. Логика тоже имеется. Вряд ли Лионель после 18 лет в "Барселоне" захочет связывать себя ещё с каким-либо европейским клубом. А дома ему рады будут все. Да и уровень аргентинского чемпионата это сразу поднимет.

Другой вопрос — не потеряет ли Месси от подобного трансфера больше, чем выиграет? У него разные рекламные контракты и прочие соглашения. Далеко не факт, что отъезд на родину, и в своеобразную тень, обрадует тех, кто готов лихо заплатить Лионелю. Впрочем, будет ли для него это реальной проблемой?

Нельзя не сказать про США. По ту сторону Атлантики уже давно появился целый ряд клубов, которые готовы к серьёзным требованиям Месси по зарплате. Будет любопытно, если аргентинец окажется в "Интере" из Майами, владеет которым Дэвид Бекхэм. Представить, что это будет за тандем, крайне непросто.

А вдруг Россия? Вон "Локомотив" уже продал Гжегожа Крыховяка, а по слухам, отдаст в другие клубы ещё целый ряд игроков. Да и сами железнодорожники достаточно оперативно отреагировали на уход Месси из "Барселоны".

— Теперь вы понимаете, для чего мы столько времени хранили 10-й номер? — написали в "Твиттере" железнодорожники.

Спасибо за всё, Лео

Как бы там ни было, а Лионель Месси — больше, чем просто игрок. Он стал символом всего мирового футбола, а сам вид спорта при нём вышел на абсолютно другой уровень. 520 матчей, 474 гола и 35 трофеев. Месси — рекордсмен по целому ряду показателей.

Безусловно, новый клуб будет означать новый этап карьеры Лионеля Месси, а значит, и новую веху для всего мирового футбола. В конце концов, уход Роналду из "Реала" все пережили достаточно спокойно, и это тоже пройдёт. Где бы Месси не оказался, это будет крайне интересно.

Авторы Шамиль Гаджиев