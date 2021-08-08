Звезда Героя за секретный бой: Как российский спецназ уничтожил грузинские "Грады" и спас Цхинвал от гибели Российский спецназ и разведчики в августе 2008-го заходили в Цхинвал одними из первых. Их главной задачей была деморализация противника и быстрая атака. 7 августа, 21:40 Фото © Cliff Volpe / Getty Images

Как НАТО помогло вооружить Грузию перед войной

После того как части 58-й армии вступили в первые бои в окрестностях Цхинвала, стало понятно, что грузинские военные активно используют западные технические новинки. Одной из главных проблем российских военных стала связь: армейские радиостанции (как большие в штабе, так и портативные) работали через раз. Противник активно ставил помехи и мешал наводить артиллерию и авиацию на цель.

Американцы сыграли решающую роль в нападении на Южную Осетию: за несколько суток до атаки на Цхинвал над Чёрным морем появились нетипичные для этого региона самолёты-разведчики. Boeing RC-135 знаком российским лётчикам давно, однако в сочетании с самолётом E-3 Sentry такие машины работают редко и только по-боевому. Эти самолёты передавали данные на систему "Скайвотчер", попавшую в Грузию через Турцию. Французские военные за месяц до начала агрессии привезли грузинам тепловизоры, штабные радиостанции, а специалисты из США помогали всё это настроить и испытать. Активная помощь США и стран НАТО привела к тому, что в течение первых нескольких часов связь у передовых частей Российской армии отсутствовала практически полностью, зачастую корректировать огонь и отдавать приказы авиации приходилось по мобильному телефону.

Разгадать секрет грузинской армии получилось практически случайно: во время одного из дерзких рейдов российской разведки был захвачен грузовик с американской радиостанцией управления ПВО. Систему "Скайвотчер" вместе с пленными грузинскими военными почти сразу передали российской разведке, и буквально через час всю грузинскую связь начали "давить" российские комплексы радиоэлектронной борьбы. Вместе с этой системой российским военным досталась и украинская станция разведки "Кольчуга-М", которую Минобороны Украины поставило грузинам ещё в 2006 году. Сразу после того, как российские специалисты поняли, с чем придётся работать, связь у грузинских военных резко испортилась, а временами пропадала в принципе.

Батарея "Градов"

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Операцию "Чистое поле" грузинские военные планировали провести в несколько этапов. Первый и основной — применение по спящему Цхинвалу реактивной артиллерии, знаменитых систем залпового огня "Град", доставшихся Грузии в наследство от СССР. Один из передовых отрядов РСЗО грузинские военные разместили к востоку от села Гори. По замыслу штаба, артиллеристы не должны были пускать части 58-й армии вглубь территории страны. Подавить противника с ходу российская авиация не смогла — отправленные на зачистку истребители Су-25 не доставали до грузинских позиций и были вынуждены выйти из боя из-за серьёзного обстрела. Тогда заместитель командира авиационного полка 58-й армии предложил главкому армии Анатолию Хрулёву дерзкий план — пройти на вертолётах мимо позиций и высадить спецназ за несколько километров в тылу.

Через два часа бойцы спецназа ГРУ уже летели на трёх вертолётах к месту проведения операции. Группа прибыла поздно вечером, а уже ночью спецназовцы вышли на позиции грузинской армии. На зачистку понадобилось всего 25 минут. Вооружённые бесшумным оружием спецназовцы быстро ликвидировали часовых, отключили связь и под покровом ночи перебили всех, кто обрушивал на жителей Цхинвала сотни смертоносных ракет. После этого на вертолёте к месту скоротечного боя привезли российских артиллеристов, и ещё через полчаса подготовки грузинские "грады" применили по грузинской же армии. Очевидцы тех событий вспоминают: грузинские военные, ошарашенные фактом, что им в спину под покровом ночи бьют те, кто ещё вчера вечером прикрывал их наступление, бросали позиции и со страшными воплями дрались за место в машине, чтобы успеть унести ноги, пока "на той стороне" внезапно замолчали орудия.

Когда весь боекомплект был израсходован, на связь с авиацией вышел командир боевой группы — майор Андрей Свиридов. Он передал координаты места и приказал группе отходить в сторону прибывших для эвакуации вертолётов. Через несколько минут после погрузки группы над районом грузинских позиций появилась пара бомбардировщиков, и аккуратная полянка, на которой разместились грузинские артиллеристы, была перепахана тяжёлыми авиабомбами. За проведение этой операции командир группы и его первый заместитель получили звание "Герой России", а все бойцы были награждены орденами Мужества.

"Учитесь военному делу настоящим образом!"

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В последние двое суток войны грузинская армия практически разбежалась. Наступавший вглубь территории страны российский спецназ и части 58-й армии обнаружили на местах много интересного. Советские Т-72, модернизированные израильскими и польскими компаниями за несколько месяцев до войны, американские ЗРК "Стингер", "Стрела" и "Игла" в транспортных контейнерах с украинскими опознавательными знаками, украинские бронетранспортёры, бельгийские шлемы и снаряжение, французские, британские и немецкие медикаменты. Разведчики, участвовавшие в описи добытых трофеев, так вспоминают о найденном на грузинских позициях оружии.

— Оружия было значительно больше, чем грузины могли использовать. Патронов очень много, стрелкового оружия, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии с Украины. Последними, кстати, грузины и начали обстрел Цхинвала. Когда всё это добро отправляли для изучения, долго не могли понять, сколько возиться с этим будут. Техники было безумное количество — украинских грузовиков КрАЗ мы насчитали штук 25 только, а про старый американский хлам, который ещё во Вьетнаме бывал, и говорить нечего.

Дрогнувшая и бросившая позиции грузинская армия позволила захватить и другое вооружение — секретное. Американские РЛС AN/TPQ-36 Firefinder, которые помогали грузинским войскам наводиться на российскую артиллерию, радиостанции засекреченной связи Harris и пункт приёма данных от системы спутниковой связи MILSTAR.

Почему не взяли Тбилиси?

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Наступление российских войск остановилось 14 августа в 85 километрах от столицы Грузии — города Тбилиси. Бытует мнение, что приказ остановиться российским войскам дали для того, чтобы оставить теперь уже бывшему противнику шанс на сохранение государственности. На стенах военной базы в Гори, где Российская армия завершила "пятидневную войну", бойцы 21-го гвардейского мотострелкового полка оставили прощальное послание: "Товарищи грузины! Учитесь военному делу настоящим образом! Приедем — проверим!"

Позднее крылатой стала знаменитая фраза командира батальона специального назначения "Восток" Расула Баймурадова. Комментируя боеготовность Вооружённых сил Грузии, он сказал: "Хорошо оснащённые, укомплектованные, новейшее у них вооружение, но душка нет боевого".

Авторы Сергей Андреев