Верховный суд разработал инструкцию по изъятию единственного жилья: Какие условия должны быть выполнены при выселении гражданина из жилища Кредиторы получили право изымать у должника единственное жильё. Какие правила при этом должны быть соблюдены — в реплике Александры Баязитовой. 7 августа, 09:18 Фото © shutterstock

Теперь кредиторы могут своего должника-банкрота переселить из большой роскошной квартиры в более скромное жильё на окраине. Так решил Верховный суд. Дело было в следующем: хабаровский бизнесмен задолжал банку более 30 млн рублей. Из всего имущества у него был земельный участок и построенный на нём дом. Так как он был прописан в квартире матери, эта недвижимость попала в конкурсную массу, а он требовал из неё этот дом исключить, так как другого жилья у него нет. Так разбирательство дошло до Верховного суда.

Судьи постановили, что иммунитет на продажу единственного жилья может быть снят. Но должны быть выполнены обязательные условия. Во-первых, кредиторы или финансовый управляющий должны предоставить должнику замещающее жильё до того, как он съедет из имеющегося и оно будет выставлено на продажу. Во-вторых, должник не обязан переезжать в другой регион — новая квартира или дом должны быть предоставлены в той же городской агломерации, где он жил. В-третьих, жильё не может быть меньше социальной нормы. В Москве это 33 квадратных метра на одного человека или 42 квадрата на семью из двух человек.

И, наконец, в-четвертых, разница в цене между двумя квартирами должна быть существенной и покрывать значительную часть долга, чтобы такое переселение не превратилось в "карательную функцию". Ну что ж, фактически мы наблюдаем революцию в сфере взыскания долгов. Смогут ли банкиры при этом остаться порядочными людьми, не превратившись, по выражению судей, в "карателей", мы скоро увидим.

Авторы Александра Баязитова