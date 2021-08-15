Атомная подлодка и диверсанты против судна-развалюхи: Как французские спецслужбы пытались проучить Гринпис Французский президент, разозлившись на экологов, приказал провести против них спецоперацию на другом конце света. 14 августа, 21:40 Фото © Jacques Langevin / Sygma / Sygma via Getty Images

В июле 1985 года состоялась одна из самых странных операций в послевоенной истории европейских спецслужб. Несколько групп отборных французских диверсантов при поддержке атомной подлодки отправились на другой конец земного шара — в Новую Зеландию. Всё ради того, чтобы утопить старенький рыболовный траулер, носивший гордое звание флагмана Гринписа.

Опоздавшие

Появившаяся в начале 1970-х годов в Канаде природоохранная организация быстро прославилась не только экологическими инициативами и протестами против китобойного промысла, но и активным участием в кампании за нераспространение ядерного оружия, которая в те времена была одной из самых горячих международных тем.

В начале 1960-х в Москве представители СССР, Британии и США подписали договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и воде. Однако Париж, опоздавший в ядерный клуб и разработавший первую бомбу позже остальных, отказался присоединяться к нему. Поскольку в самой Франции проводить испытания было негде, объектом для тестирования разрушительного оружия был выбран атолл Муруроа в южной части Тихого океана.

Ядерная активность французов не осталась незамеченной экоактивистами, у которых правилом хорошего тона стало мешать проведению испытаний. Корабль Гринписа входил в запретные воды близ атолла, после чего ему наперерез бросались военные французские суда, на борт поднимались спецназовцы, которые "винтили" активистов, а потом все газеты Запада негодовали и требовали от Франции прекратить варварские практики.

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В конце концов всё это так надоело французскому руководству, что в Генеральном директорате внешней безопасности стали рассматривать экологов как противника № 1. Девушка-агент ГДВБ была внедрена в штаб Гринписа под видом экоактивистки. Она должна была выяснить структуру организации изнутри и регулярно сообщать спецслужбам о намерениях и планах экологов в отношении Франции.

Девушке удалось продвинуться в иерархии достаточно высоко. Во всяком случае, она была в курсе всех планов активистов. В 1985 году она сообщила разведке, что экологи готовят акцию к следующим испытаниям на атолле. Они планируют не просто вторгнуться в запретные воды, но и высадиться на остров с группой фотографов и журналистов. С этой целью корабль организации под названием "Воин радуги" прибыл в новозеландский Окленд, откуда он поведёт на атолл целый яхтенный флот с местными противниками ядерного оружия.

Об этом было доложено президенту Миттерану, который распорядился проучить надоевших активистов. После этого министр обороны Шарль Эрню приказал ГДВБ разработать операцию по нейтрализации экологов.

"Воин радуги"

Корабль "Воин радуги", гордо именовавшийся флагманом флота Гринписа, на самом деле был стареньким рыболовным траулером, за ненадобностью проданным экологам по дешёвке прежними хозяевами. Тем не менее в операции по его уничтожению были задействованы лучшие агенты французских спецслужб — разведчики, диверсанты — и даже атомная субмарина!

Первой в новозеландский Окленд прибыла группа разведки. На "Воине радуги" периодически проходили дни открытых дверей. Двое агентов ГДВБ под видом швейцарских туристов посетили корабль, внимательно ознакомились с его состоянием, оценили самые уязвимые места, после чего передали отчёт в Париж.

Далее трое агентов на яхте доставили в Новую Зеландию мины, которыми планировалось взорвать корабль. На берегу устройства получила другая группа, которая передала их водолазам-диверсантам. Вечером 10 июля 1985 года водолазов вместе с минами забрала резиновая надувная лодка, которой управлял агент ГДВБ Жерар Руаяль. Его сестра Сеголен позднее стала одним из самых влиятельных политиков Франции, а в 2014 году по иронии судьбы была назначена министром экологии Франции.

Поздним вечером 10 июля водолазы прикрепили к дну корабля, пришвартованного у причала, две мины с дистанционным управлением, а затем вернулись на лодку. Интервал между взрывами был запланирован в 10 минут. Первый взрыв должен был повредить корабль и дать время команде покинуть его. Президент Миттеран лично дал добро на проведение операции.

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Однако жертв избежать не удалось. После первого взрыва команда действительно покинула судно, однако фотограф Перейра кинулся спасать свой фотоаппарат. Пока он его искал, раздался второй взрыв, после чего "Воин радуги" почти моментально ушёл на дно. Перейра спастись не успел.

Новая Зеландия сразу объявила произошедшее вопиющим актом терроризма и мобилизовала на расследование все службы. Франция также выступила с осуждением акта террора. В Париже и не догадывались, что через несколько дней их спецоперация будет разоблачена благодаря бдительным соседям.

Бдительные соседи

Первая группа диверсантов благополучно покинула опасную местность. Они сели на паром и добрались до горы Хатт — самого популярного горнолыжного курорта в стране. Там на протяжении нескольких дней они веселились как обычные туристы, а затем улетели на самолёте.

Ещё одна группа на яхте добралась до австралийского острова Норфолк. Они затопили её неподалёку, после чего в условленном месте их подобрала французская атомная подлодка S-601 "Рюби".

А вот третья группа провалилась. Двое агентов, изображавших швейцарскую супружескую пару, были замечены бдительными соседями. Их задачей было арендовать микроавтобус, в назначенной точке забрать водолазов на берегу и довезти их до города. В общем, они сделали всё как надо, но не учли одного факта: в Новой Зеландии живут очень бдительные люди, которые опознают чужаков за километр.

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В стране очень популярно движение "Соседский дозор". Это когда жители одного района добровольно объединяются и тщательно следят за порядком на местности. Стоит кому-нибудь из них стать свидетелем преступления или даже увидеть подозрительного чужака, как он тут же звонит в полицию сам или связывается с координатором, который моментально звонит правоохранителям.

Так вот, диверсантам не повезло напороться именно на члена этого "дозора". После полуночи мужчина увидел в окно, как со стороны берега к микроавтобусу идут двое с большими сумками. Резонно рассудив, что законопослушные новозеландцы ни при каких обстоятельствах не могут заниматься подобными вещами посреди ночи, он взял бинокль, записал номер машины и тут же позвонил в полицию.

На следующий день "молодожёны" были задержаны в офисе компании, куда приехали вернуть арендованный микроавтобус. Сначала их задержали "на всякий случай", но очень скоро выяснилось, что их швейцарские паспорта фальшивые. Задержанные в конце концов признались, что являются агентами спецслужб, отправленными шпионить за активистами Гринписа.

"Нас сделали посмешищем"

Официальный Париж отпирался до сентября. По мере того как появлялось всё больше доказательств причастности Франции (были отслежены звонки двух групп), западные газеты всё сильнее бичевали французов. В конце концов премьер Фабиус созвал пресс-конференцию, на которой признал ответственность. Чтобы вывести президента из-под удара, было заявлено, что он ничего не знал. Вину взяли на себя министр обороны и глава Генерального директората внешней безопасности, подавшие в отставку.

Французская пресса неистовствовала: "Нас сделали посмешищем для всего мира!" Действительно, отправить водолазов-диверсантов и несколько групп разведки и техников, привлечь атомную подлодку — и всё это для того, чтобы утопить развалюху на другом конце света, а потом провалить всю операцию из-за какого-то чрезмерно бдительного местного жителя... Это напоминало популярные комедии с Пьером Ришаром.

Последствия

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Но должностным лицам было не до смеха. Двое действующих агентов были арестованы новозеландцами и приговорены к 10 годам тюрьмы. Правительство страны требовало возмещения ущерба. Гринпис тоже не отставал.

Французы в конце концов вынуждены были откупаться от всех. Париж официально выплатил более восьми миллионов долларов Гринпису, на которые экоактивисты купили другой корабль (прежний, утопленный французами, стоил всего лишь 40 тысяч фунтов). Родственники погибшего фотографа получили более двух миллионов франков. Франция принесла извинения Правительству Новой Зеландии и в качестве компенсации ущерба перевела двумя траншами восемь с половиной миллионов долларов. В обмен двое арестованных агентов были переданы Франции, где их освободили от наказания.

С тех пор в Новой Зеландии появилась забавная традиция. Во время каждого официального визита французского премьера в страну ему напоминают об уничтожении "Воина радуги", после чего глава правительства в очередной раз приносит извинения.

К слову, в 2005 году французы признали, что покойный президент Миттеран не только был в курсе операции, но и лично санкционировал её.

Что касается Гринписа, то для организации эта спецоперация стала настоящим моментом славы, который перевёл её на качественно иной уровень. Жившие копеечными пожертвованиями экоактивисты в мгновение ока превратились в одну из самых влиятельных международных организаций. С тех пор её годовые бюджеты исчисляются сотнями миллионов долларов. К её призывам и лозунгам прислушиваются государственные лидеры. С ней вынуждены считаться богатейшие транснациональные корпорации. Возможно, всего этого не было бы, если бы в 1985 году французский президент не приказал "проучить выскочек".

Авторы Евгений Антонюк