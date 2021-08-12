Лучшие в своём деле: 5 смартфонов с хорошей камерой и экраном, которые стоит купить в 2021 году В списке есть как бюджетные модели, так и производительные устройства, которые порадуют требовательных пользователей. 11 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Samsung, © MI, © Realme

Samsung Galaxy A52

Экран — один из плюсов линейки Galaxy A и одно из достоинств модели A52. Картинка на экране Super AMOLED с разрешением 2400x1080 будет динамичной и яркой, а датчик отпечатка пальца почти не занимает места на корпусе. У лидера бюджетных камерофонов от "Самсунга" четыре основные камеры с разрешением 64+8+5+5 Мп. Они позволяют делать качественные снимки на уровне более дорогих конкурентов. Аккумулятор в Galaxy A52 тоже неплох — 4500 мА*ч.

Фото © Samsung

Процессор от компании Qualcomm, по отзывам пользователей, позволяет запускать видео в хорошем качестве как в "Ютубе", так и на других площадках. При интенсивном использовании смартфон нагревается слабее своих конкурентов, а хороший стереозвук на внешних динамиках позволяет в большинстве случаев обойтись без наушников. Стоимость устройства — 27–29 тысяч рублей.

Xiaomi Redmi Note 8

Переиздание модели 2019 года получилось удачным. Процессор — MediaTek Helio G85 с хорошей производительностью — позволяет запускать даже требовательные мобильные игры. С повседневными задачами проблем нет: приложения открываются и загружаются молниеносно. Экран стандартный для ценового уровня: тип матрицы IPS, диагональ 6,3 дюйма, разрешение Full HD+. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Заряда хватает на полный рабочий день при стандартных задачах (мессенджеры, браузер, музыка).

Фото © MI

Единственный недостаток устройства — отсутствие NFC. В новую версию датчик не добавили, обновив при этом процессор. Стоимость устройства — 13–15 тысяч рублей.

Xiaomi Redmi Note 10S

Один из первых смартфонов линейки Redmi с дисплеем AMOLED. Диагональ — 6,43 дюйма, разрешение Full HD+, плотность точек 409 пикселей на дюйм. К плюсам экрана относится яркость 1100 нит — с такими параметрами изображение будет видно даже при ярком солнечном свете. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G95, с ним устройство без ограничений запускает игры и приложения. К плюсам также относятся стереодинамики — благодаря двум источникам звук воспроизводится более объёмно.

Фото © MI

Четыре камеры с разрешением 64+8+2+2 МП позволяют фотографировать на уровне более дорогих конкурентов. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч (одного заряда стабильно будет хватать на рабочий день), поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Стоимость устройства — 21–23 тысячи рублей.

Realme 8

Один из лучших камерофонов в бюджетном сегменте, разработанный с прицелом на качество мобильной фотографии. Среди возможностей камеры астрономический режим с обработкой ночного неба, "тилт-шифт" и многое другое.

Фото © Realme

Другое достоинство смартфона — мощность. Внутри размещён процессор Helio G95, который позволяет запускать самые мощные игры практически без ограничений. Аккумулятор — 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 30 Вт, с ней устройство заряжается до 100% за 65 минут. Бонус — слот для двух сим-карт и приятный дизайн. Стоимость устройства — 21–23 тысячи рублей.

Huawei P40

Один из топовых смартфонов, способный дать пользователю практически всё, что дают более дорогие модели от компаний Samsung или Apple. Одно из главных достоинств — OLED экран 6,1 дюйма. За обработку информации отвечает процессор HiSilicon Kirin 990 5Gb и графический контроллер ARM Mali-G76 MP16 (такой же, как в более дорогой версии P40 Pro). Их мощности достаточно, чтобы играть в нагруженные мобильные игры, например PUBG Mobile, Brawl Stars или Call of Duty Mobile.

Фото © МТС

Тройной модуль камеры не самый выдающийся из линейки, но позволяет создавать хорошие фото и видео: к 32 Мп добавили оптическую стабилизацию и фазовый автофокус. Главный недостаток — не самый ёмкий аккумулятор. АКБ на 3800 мАч позволит проработать на одном заряде полный рабочий день, однако видео в Full HD, мессенджеры и другая активность могут сократить время жизни аккумулятора до 12–13 часов. Стоимость устройства тоже нельзя назвать низкой: за год продаж смартфон не подешевел и по-прежнему стоит около 45 тысяч рублей.