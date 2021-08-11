Илон Маск наносит ответный удар: 5 технологий SpaceX, которые могут "убить" российскую космонавтику По целому ряду направлений компания Илона Маска может занять положение монополиста. Это значит, что через несколько лет один человек будет диктовать правила игры на космическом рынке всему миру. 10 августа, 21:40 Фото © Britta Pedersen-Pool / Getty Images

Компания SpaceX установила на стартовом столе космодрома в Бока-Чика первый прототип ракетного комплекса Super Heavy с космическим кораблём Star Ship. Если испытательные полёты подтвердят надёжность конструкции, то у этой космической компании появится ракета, которая сможет удовлетворить не только потребности NASA и военных, но и любого другого заказчика космических услуг. За несколько лет у SpaceX набралось несколько прорывных решений, благодаря которым Илон Маск может переписать правила игры на международном рынке пусковых услуг.

Многоразовые ракеты

Ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy являются главными средствами вывода на орбиту для компании Илона Маска. Основная ракета SpaceX Falcon 9 выводит на низкую опорную орбиту до 22,8 тонны полезной нагрузки без возвращения первой ступени и 15,6 тонны с посадкой первой ступени обратно на космодром. Стоимость ракеты — около 70 млн долларов в одноразовом варианте и около 55 млн в многоразовом. Стоимость российской ракеты "Ангара" — главного конкурента Falcon 9, составляет около 100 млн долларов, и многоразового варианта российской ракеты не будет ещё долго. Коэффициент лобового сопротивления во время полёта в атмосфере (т.н. площадь миделя) у SpaceX меньше российской ракеты — около 22 кв. м вместо 35 кв. м.

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В России к перспективам создания многоразовых ракет относятся скептически. Считается, что экономика американских ракет "непонятна", а предлагать запуски по бросовым ценам SpaceX помогают заказы военных. Пентагон (и его компании) платят за каждый запуск около 120–140 млн долларов, что позволяет накопить определённое количество денег и направить их на развитие.

Морской старт

Для того чтобы сэкономить на аренде земли и избежать проблем с властями, компания SpaceX купила две нефтяные платформы, которые будут переделаны в морские стартовые комплексы. После того как работа над ними будет закончена, Илон Маск сможет дополнительно снижать стоимость пусковых услуг. В России плавучий космодром появился раньше, чем в США. Однако комплекс Space Launch до сих пор стоит без дела на Дальнем Востоке. Для него планировали создать многоразовую ракету, однако никаких работ по этому направлению до сих пор не ведётся. На восстановление российского командного судна и пусковой платформы может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей.

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"Убийца" РД-180

Над импортозамещением российских двигателей РД-180 в США работают не только Blue Origin, но и SpaceX. В новейшей ракете Super Heavy команда Илона Маска применила самые современные двигатели компании — метан-кислородные двигатели Raptor (их в этой ракете будет 29). Наряду с двигателями BE-4 они могут стать основным средством доставки американских ракет в космос на ближайшие несколько десятков лет. Если это произойдёт, то двигатели РД-180 (и их более современные версии), на продаже которых Россия зарабатывала много лет, придётся продавать в другие страны. Спрос на них за рубежом по-прежнему есть, но удастся ли выйти на "американские" объёмы — большой вопрос.

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Super Heavy и скорость испытаний

Самый крупный ракетный комплекс SpaceX уже занял своё место на сборочной площадке космодрома в Бока-Чика. Ракета Super Heavy (первая ступень) и корабль Star Ship (вторая ступень) в сборе достигают высоты в 120 метров. Но высота — не главное. Главное, что в США в ближайшее время появится ракета-носитель и космический корабль, с помощью которых можно будет слетать на Луну. Они же помогут США собрать на орбите Земли новую космическую долговременную станцию, а при необходимости станут инструментом для сборки станции на Луне. Испытания корабля начались ещё в 2019 году, и уже в 2022 году компания может представить готовый к полётам корабль. Прямой конкурент этим ракетам — российская "Ангара" — также находится на этапе испытаний. Третий построенный прототип в начале августа доставили на Плесецк для продолжения лётных испытаний. Самая тяжёлая и грузоподъёмная версия ракеты "Ангара" — модификация А5В — до сих пор в разработке.

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Спутниковый интернет Starlink

Ракеты SuperHeavy и другие "тяжёлые" варианты могут быть использованы SpaceX для поддержания исправного состояния орбитальной группировки Starlink. Небольшие спутники нужны Илону Маску для "раздачи" широкополосного интернета по всей территории Земли (за исключением нескольких стран, включая Россию). В некоторых странах Европы (а также в США) Starlink оказался быстрее традиционного, проводного интернета. Если бы SpaceX не создала ракеты для вывода собственных спутников, то другие американские компании, например United Launch Alliance, или российские операторы пусковых услуг заработали бы на этих пусках целое состояние. Российский спутниковый интернет "Сфера" находится в стадии создания. В 2020 году на разработку системы было выделено семь миллиардов рублей. Коммерческий потенциал системы на данный момент неизвестен.

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К середине 20-х годов могут быть представлены первые прототипы, а также пользовательские терминалы для этой системы. Дата вывода партии спутников для технического запуска системы не называется. К 2023 году количество спутников SpaceX может превысить 2,5–3 тыс. единиц. Ближайший конкурент SpaceX — британская компания OneWeb (запускается на российских ракетах) — отстаёт по этому показателю: у них всего 254 спутника на орбите.

Авторы Сергей Андреев