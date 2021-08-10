Все лекарства хороши: Шесть эффективных против ковида средств, доступных в любой аптеке Все они, как правило, продаются в любой аптеке, а то и произрастают рядом с домом. Но не всё так просто. Некоторые просто так принимать внутрь бесполезно. 9 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Наиль Фаттахов

Лекарство от "холестерина"

Речь о препарате фенофибрат. Его часто назначают при болезнях сердца и сосудов. Недавно команда европейских учёных взялась опробовать самые разные лекарства на предмет их способности помешать вирусу SARS-Cov-2 (возбудителю ковида) цепляться своим шипом (спайк-белком) за рецепторы наших клеток. И оказалось, что широко распространённое средство для снижения уровня холестерина снижает вирусную нагрузку на 70%. Как объясняют исследователи, оно воздействует на тот самый "крючок" на конце шипа — рецептор-связывающий домен. По мнению авторов научной работы, это будет работать с большинством известных штаммов. Правда, насчёт "дельты" гарантий не дают — специально не изучали. И ещё немного напрягает, что в списке побочных эффектов фенофибрата значится тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия.

Средство от глистов

Это препараты под названием салацилаланилиды. Ими выводят ленточных червей у людей и животных. Особенность этих лекарств в том, что они действуют не только в пределах кишечника, но и всасываются в кровь. Попробовать лечить ими ковид предложил американский Институт Скриппса. Как подчеркнул ведущий автор исследования Ким Джанда, о противовирусной эффективности этих препаратов известно уже не первый десяток лет. Нынешний эксперимент на клетках грызунов показал, что противоглистные средства борятся с ковидом сразу несколькими способами: мешают вирусным частицам проникать в клетки, снижают репликацию, а заодно помогают предотвратить цитокиновый шторм — уменьшают количество выделяемых противовоспалительных цитокинов.

Полынь

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Учёные из Германии и Дании выявили антиковидный эффект экстракта полыни однолетней (Artemisia annua). Она растёт по всей Евразии — от юго-востока Европы до Китая — и в Северной Америке. Помимо экстракта самого растения испытали содержащееся в нём вещество артемизинин — одно из самых эффективных лекарств от тропической малярии. В данном случае его действие проверили на заражённых ковидом клетках человека и обезьяны. У всех этих клеток есть рецепторы ACE2, которые принципиально необходимы коронавирусу для проникновения внутрь жертвы. Удалось получить обнадёживающие результаты: вирус довольно успешно уничтожался, при этом поражённые им клетки оставались более-менее жизнеспособными.

Чёрный тмин

Другое название — чернушка посевная. Растёт в том числе в Крыму, на Кавказе, в Азии, на севере Африки. Содержит тимохинон — вещество, известное своими противовоспалительными и даже противоопухолевыми свойствами. Считается эффективным против золотистого стафилококка. В Австралийском католическом университете установили, что структура тимохинона позволяет ему связываться с пресловутым "спайком" и таким образом делать ковидную частицу бессильной. Кроме того, по данным исследования, он меняет уровень кислотности в межклеточной среде — и она становится не очень благоприятной для ковида. И вдобавок снимает воспаление, потому что снижает уровень цитокинов и других противовоспалительных частиц.

Куркума

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Она окрашивает всё в жёлтый цвет благодаря куркумину, его, собственно, в основном и используют как пищевой краситель. Но медицина давно подметила, что он подаёт надежды, опять же, как антибактериальное и противовоспалительное средство. Как сообщают бразильские учёные, куркумин может прикрепиться к рецептору АСЕ2 на нашей клетке именно в том месте, куда очень хочет попасть отросток коронавируса. Но есть одна проблема. Если просто есть куркуму, то куркумин расщепится в нашем организме ещё до того, как попадёт к месту назначения. Его надо каким-то особым транспортом доставить туда в целости и сохранности. Исследователи предлагают использовать для этого наночастицы.

Черноплодка

Точнее, её сок. И не только её, но и, например, гранатовый. А ещё зелёный чай. Все эти напитки — и по отдельности, и вместе — испробовали немецкие учёные из Университета Ульма. Они обрабатывали ими заражённые ковидом клетки и получили удивительные результаты: микс гранатового сока и чая уничтожил 80% вирусных частиц за минуту, а сок черноплодной рябины — 97% за пять минут. Они предлагают смешать все три компонента, а получившимся средством полоскать горло и промывать нос. По их версии, эти соки с чаем не только создают кислую среду, но и успешно разрушают вирусные белки.

Авторы Адель Романенкова