Зверское убийство перед свадьбой: Что известно о башкирском депутате из КПРФ, подозреваемом в жестокой расправе над рабочим Лайф изучил личность Александра Котелевского — депутата совета города Мелеуза в Башкирии. Его обвиняют в зверском убийстве рабочего, который мастерил ему сувениры на свадьбу. 9 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Александр Котелевский, © ОК / Ильфат Тухветев

Две версии

Депутата городского совета Мелеуза (Башкирия), 29-летнего коммуниста Александра Котелевского исключили из КПРФ и отправили на два месяца в СИЗО. По версии следствия, в ночь на 5 августа он забил насмерть 38-летнего рабочего Ильфата Тухветева. У бедняги были переломаны все рёбра, позвоночник, череп и тазобедренная кость. На руках у его вдовы осталось двое несовершеннолетних детей.

Александр Котелевский. Фото © VK / Александр Котелевский

Погибший был известным в округе мастером: он изготавливал изделия из дерева и кожи. А ещё Ильфат Тухветев инвалид, ему диагностировали болезнь Гоше — редкое нарушение метаболизма, в результате которого появляются костные заболевания, задержка роста и кровоподтёки.

Ильфат Тухветев. Фото © ОК / Ильфат Тухветев

Отметим, что Тухветев худой, ростом чуть выше полутора метров, хромал, ходил с палочкой. А Котелевский, напротив, крепкий и высокий — под два метра.

В тот злополучный день Ильфат готовил сувенир к свадьбе депутата-коммуниста. Она должна была состояться 7 августа. Котелевский пришёл забрать свой заказ. В мастерской, как считают правоохранители, заказчик и исполнитель начали крепко выпивать, а потом между ними произошла пьяная ссора, переросшая в зверское избиение.

— Полиция задержала перепачканного кровью предполагаемого преступника, спящего пьяным недалеко от жертвы. В ответ на действия полиции мужчина кричал, что у него неприкосновенность и что полетят с них погоны, а потом — что это не он сделал, — рассказал журналистам источник в Следственном комитете.

Глава пресс-службы СУ СКР по республике Евгений Каневский сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Грозит теперь экс-депутату до 15 лет тюрьмы. Сам Котелевский пока не признаёт вину, однако правоохранители якобы собрали достаточно улик.

В деле очень много странностей. Почему, например, ничего не слышал и ничего не видел сторож, охранявший мастерскую? Отказывается верить в вину Котелевского и его бывшая жена.

— Он был такой человек, что он... драться не умеет. Вообще никогда руку не поднимет. Даже будучи пьяным, Котелевский никогда не дрался, — рассказала журналистам экс-супруга коммуниста Елена Котелевская, мать двух его детей. — Он с убитым был знаком, в очень хороших отношениях.

Свою версию высказала и невеста Александра Котелевского Айгуль. По её словам, они активно готовились к свадьбе: уже закупили угощения, шампанское, а Тухветев должен был изготовить к свадьбе фанерные таблички и тарелки с именами брачующихся.

— Я начала волноваться после того, как Александр долгое время не брал трубку, а было уже поздно. Я взяла такси и поехала в мастерскую. Навстречу выходит Сашка. Да, пьяный, пару раз упал — я его отряхивала. Но на нём ни капли крови не было. Он вообще был абсолютно нормальный, просто пьяный. Далее мы проходим в этот цех и увидели труп. Всё, что пишут, — это ложь, — утверждает Айгуль. — Котелевский пытался помочь Тухветеву: проверял пульс, бил по щекам, звал по имени. Именно мой жених потребовал вызвать полицию и скорую.

Невеста депутата от КПРФ описала, как пытались реанимировать убитого им инвалида. Видео © LIFE

По мнению Айгуль, в цехе был ещё кто-то, кто и совершил преступление.

Тем временем в КПРФ назвали информацию о задержании своего депутата провокацией и вбросом перед выборами. Как бы то ни было, на всякий случай Котелевского всё же исключили из КПРФ.

Дядя украинской топ-модели

Лайф изучил социальные сети Александра Котелевского: он учился в местной школе № 8 в Мелеузе и в Кумертауском горном колледже, в юности подрабатывал в шиномонтаже, потом служил в армии, затем сводил музыку на диджейском пульте. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", с 2018 по 2020 год на Котелевского было оформлено ИП в сфере строительства объектов для автотранспорта.

Александр Котелевский. Фото © VK / Александр Котелевский

— Лет пять назад он пришёл в Мелеузовский горком молодым парнем, — рассказал руководитель башкирского регионального отделения партии Юнир Кутлугужин. — Сначала курировал молодёжный сектор городского отделения КПРФ. Потом вступил в партию. В прошлом году мы выбрали его секретарём комитета и направили на учёбу в Москву, в Центр политической учёбы ЦК КПРФ. Он приехал радостный, настроенный работать и продвигать программу партии в жизнь. И вот на тебе — такой случай.

В горсовет Мелеуза Александр Котелевский попал с четвёртой попытки. В первые два раза ему отказали в регистрации, в третий раз его не избрал народ и лишь на четвёртый, в сентябре 2020 года, он стал городским депутатом. В базе кандидатов указано его последнее место работы — начальник участка в строительной организации ООО "Башстройстандарт". А до этого он трудился в должности начальника цеха на Мелеузском сахарном заводе.

15 сентября прошлого года Александр Котелевский поблагодарил земляков за то, что выбрали его, а 19 сентября впервые принял население с жалобами. Получается, депутатом он не пробыл даже года.

Украинской студией моды и телевидения "Ника" владеет брат Котелевского с женой. Фото © Instagram / nika.studio

У Котелевского двое детей от первого брака. Старший сын Артемий готовится пойти в третий класс школы. А ещё у Александра Котелевского два брата, и оба живут на Украине. Старший — 47-летний Олег Котелевский — вместе с женой владеет в Днепропетровской области студией моды и телевидения "Ника" . Их дочь Вероника в свои шестнадцать лет уже эстрадная танцовщица, топ-модель и победительница конкурсов красоты. Их 24-летний сын Саша окончил Высшую школу экономики и инноваций в Люблине. Это один из лучших частных университетов в Польше. Семья Олега Котелевского буквально не вылезает из путешествий и одевается в одежду от кутюрье. Куда скромнее выглядит средний брат — 43-летний Андрей Котелевский. Он живёт в городе Днепре и увлекается рыбалкой.

Авторы Егор Пережогин