"Гробовые" закончились: Россияне стали экономить на похоронах Россияне стали экономить даже на захоронении своих родственников. Как теперь провожают в последний путь — в реплике Александры Баязитовой. 9 августа, 19:27 Фото © Shutterstock

В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, в то время как совокупная выручка ритуальных агентств всего лишь на 9%, сетуют ритуальщики. Россияне стали экономить: если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей.

Кроме того, выросла доля кремаций, что обходится в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю. Например, в Санкт-Петербурге уже более 70% усопших кремируют, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель пока значительно меньше — около 10%.

Впрочем, возможно, дело просто в том, что ритуальные агентства уходят в серую зону и, чтобы не платить налоги, часть доходов проводят мимо кассы. А у родственников в этот момент есть более важные заботы, чем требовать чек.

Авторы Александра Баязитова