Смертельная халатность: Систему кислородного снабжения клиники, где умерли люди, должны были внести в реестр опасных объектов Вчера вечером в клинической больнице скорой медицинской помощи РСО-Алания произошла авария на кислородной станции, которая привела к гибели одиннадцати человек. Лайф выяснил подробности трагедии. 10 августа, 10:58 Фото © ТАСС/Роман Соколов

Трубу, ведущую от кислородной станции в реанимацию клинической больницы скорой медицинской помощи Владикавказа — ГБУЗ "РКБСМП", прорвало 9 августа, примерно около 17:30. Когда перестал поступать кислород, в реанимации находилось 62 пациента — 13 человек на ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии с обширным поражением лёгких.

Фото © СК РФ

Пока восстанавливалась подача кислорода, врачи РКБСМП просили родственников пациентов помочь перенести тяжёлых больных в другие палаты, где была возможность подключить их к резервным мощностям подачи кислорода. Но несмотря на гражданскую самоотверженность пациенты начали умирать. Вчера сообщалось о девяти погибших — мужчине и восьми женщинах. Сегодня число увеличилось до одиннадцати. Впрочем, нельзя эти смерти связать напрямую с отключением кислорода. Все погибшие пациенты были в крайне тяжёлом состоянии с поражением лёгких до 90%. Возраст умерших — от 47 до 85 лет.

Утверждается, что на переподключение пациентов к резервным баллонам с кислородом требуется всего пара минут, однако по данным Лайфа люди оставались без кислорода более получаса. Причину столько долгой задержки выясняют следователи. СК РФ уже возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц — ч. 3 ст. 238 УК РФ.

По данным источника Лайфа в РКБСМП уже выявлено немало нарушений. Во-первых, система кислородного снабжения больницы не была зарегистрирована в Ростехнадзоре. Ведомство установило, что трубопроводная система медицинского газа и кислорода РКБСМП подлежит реконструкции с целью соблюдения номинального давления подачи кислорода. В связи с чем она должна быть зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов. Однако от регистрации клиника уклонялась, возможно из-за кадровой чехарды — за пандемию в больнице сменилось два главврача, трижды менялись замы. В марте 2021 года на РКБСМП даже составили протокол по статье "Нарушение требований промышленной безопасности".

Весной этого года Министр здравоохранения РСО-Алания ответил Ростехнадзору на их представление, что РКБСМП принимаются меры по устранению нарушений, что часть газификаторов внесены в реестр.

Однако в медучреждении до сих пор отсутствует нужная проектная документация на монтаж кислородной станции, лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности. Также в штате РКБСМП нет квалифицированных специалистов с разрешением на работу с таким оборудованием. Единственный человек, который имеет представление о принципе действия кислородной системы — бывший рабочий оборонного завода.

Выехавшие на место следователи быстро выяснили причину аварии — под землёй загадочным образом лопнула труба, по которой кислород доставлялся в реанимацию. Её провели всего около семи лет назад, так что срок годности ещё не истёк. Также на момент трагедии в медучреждении не проводили никаких работ вблизи поломки. В качестве рабочей пока фигурирует версия, что авария произошла в результате возможного действия электрического тока на металлическую трубу — рядом как раз проходят кабели электроснабжения, а разрыв произошёл не по месту шва или стыка.

Чтобы восстановить подачу кислорода, аварийщики наварили в обход прорванного участка новую трубу, по которой в данный момент идёт кислород.

В РКБСМП несколько кислородных станций. Одна основная и две резервные, смонтированные в прошлом году. С 1 августа прошлого года больница начала функционировать как ковидный госпиталь, поэтому её мощности значительно увеличились. Судя по сайту госзакупок 2020 год стал для РКБСМП рекордным — больница стала заказчиком контрактов на 811 млн. рублей.

Скриншот © ЕИС Закупки

Большую часть заказов составляют свежие закупки аппаратов ИВЛ. Но также есть монтажные работы, на которые тоже выделялись государственные деньги. Судя по данным сайта госзакупок, основные работы по монтажу были оформлены на ИП Морозову Анну Олеговну. Для этого ИП прошлый год тоже выдался урожайным на госзаказы.

Скриншот © ЕИС Закупки

Заказчиками Морозовой стали в прошлом году именно медучреждения республики, самым крупным из них была как раз РКБСМП. Все эти заказы сейчас тоже тщательно проверяются. ВРИО главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что Ростехнадзор совместно с министерством ЖКХ проверяют версию о возможных допущенных ошибках при монтаже кислородопровода.

Это уже не первый в России случай массовой гибели тяжёлых пациентов с ковидом от нехватки кислорода. Ранее Лайф писал, как в октябре 2020 года в ростовской больнице № 20 погибли 13 пациентов, больных коронавирусом. В больнице на несколько часов прервалась подача кислорода — в перегруженной больнице просто не успели пополнить запасы газа. С подачи местного Минздрава государственную кислородную станцию законсервировали, потому что якобы выгоднее покупать кислород у коммерсантов.