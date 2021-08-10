Лукашенко попросил ещё один миллиард у России: Сможет ли Батька отдать взятые кредиты — в реплике Александры Баязитовой Внешний долг республики достиг 18,5 млрд долларов, или почти 30% её ВВП. 10 августа, 15:46 Фото © Stringer /Anadolu Agency/Getty Images

Белоруссия просит Россию о новой порции финансовой помощи в один миллиард долларов. Такой кредит на борьбу с ковидом Лукашенко обещал выдать МВФ, но после громких протестов и силовой посадки самолёта от этого отказался. Теперь профинансировать борьбу с коронавирусом он призывает россиян.

В августе прошлого года на фоне этих протестов Москва выделила Белоруссии 1,5 млрд долларов, и сейчас внешний долг республики достиг 18,5 млрд долларов, или почти 30% её ВВП. При этом золотовалютный запас страны продолжает снижаться и сейчас составляет менее 8 млрд долларов. Очень опасный показатель: сможет ли Батька рассчитаться по займам? Тем более что ходят слухи, что он уже обратился к России с просьбой о реструктуризации уже существующей задолженности.

Мне всё-таки кажется, что да, сможет. Но не без проблем. Недавно там был принят закон, согласно которому Нацбанк Белоруссии получил право де-факто конфисковать иностранную валюту со счетов юридических лиц, принудительно конвертировав её в белорусские рубли по своему курсу. Так Лукашенко послал недвусмысленный сигнал кредиторам: за счёт своей экономики, но кредиты я отдам.

Авторы Александра Баязитова