ФНС предлагает внедрить новую схему уплаты налогов Через два года компании и предприниматели станут платить налоги, как и граждане, — на единый налоговый счёт. Что от этого выиграет налоговая — в реплике Александры Баязитовой. 11 августа, 20:19 Фото © Shutterstock

ФНС к 2023 году намерена внедрить единый налоговый счёт для всех налогов, сборов и страховых взносов. То есть юридические лица будут платить налоги, как и "физики", которые получают единые уведомления по всем налогам и платят их одной суммой на единый счёт.

Пока компании вынуждены заполнять довольно сложную квитанцию по каждому платежу, со своим кодом бюджетной классификации —КБК, кодом муниципального образования — ОКТМО и другими реквизитами. И ежегодно допускают 30 млн ошибок, в результате которых платежи пропадают как невыясненные, по неуплаченным налогам начисляются пени, и предприниматели, и налоговики тратят много времени на сверку платежей и поиск ошибок.

После реформы все налоги будут поступать на один счёт, что будет удобнее для всех. Правда, скорее всего, для реализации этой системы компаниям придётся открыть ФНС доступ к своим системам учёта и денежным потокам.

Ну что ж, справедливо: ФНС упрощает налоговую отчётность и платежи, в обмен получает больше открытости, информации и полномочий.

Авторы Александра Баязитова